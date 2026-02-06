En un año sin elecciones, las encuestadoras empiezan a medir el termómetro político para anticipar diferentes escenarios de cara a las presidenciales de 2027. En este sentido, la última encuesta de CB consultores, realizada en febrero sobre un total de 24.690 personas de todo el país, analiza provincia por provincia la imagen del presidente Javier Milei y del gobernador bonaerense Axel Kicillof, hoy el principal líder de la oposición con Cristina Kircher presa sin poder ser candidata. Los resultados revelan un mapa político marcadamente favorable para el mandatario en la mayor parte del territorio argentino, mientras que el gobernador bonaerense concentra su respaldo en distritos puntuales del norte y en la Provincia de Buenos Aires. En términos de balance territorial, Milei se impone en 21 de las 24 jurisdicciones analizadas, mientras que Kicillof logra ventaja sólo en 3 provincias. Según el relevamiento, Milei registra sus niveles más altos de imagen positiva en Mendoza (57,3%), Córdoba (56,9%) y San Luis (54,5%), configurando un corredor de fuerte respaldo en la región centro-oeste del país. Estas cifras contrastan notablemente con los registros más bajos del mandatario nacional, que se observan en Santiago del Estero (32,5%), Formosa (36,4%) y Chaco (41,6%), provincias donde su imagen positiva cae por debajo de su promedio nacional. En el caso de Kicillof, su mejor desempeño relativo se ubica precisamente en Santiago del Estero (55,9%), la Provincia de Buenos Aires (47,0%) y Formosa (46,5%), distritos en los que logra superar claramente la valoración de Milei. Sin embargo, el gobernador presenta sus valores más bajos en Córdoba (18,2%), Mendoza (19,0%) y San Luis (22,9%), evidenciando un patrón de debilidad en la región centro del país y una fuerte asimetría respecto de la imagen presidencial en esos mismos distritos. El balance territorial resulta contundente: Milei se impone en 21 de las 24 jurisdicciones analizadas, mientras que Kicillof logra ventaja en apenas 3 provincias: Santiago del Estero, Formosa y la Provincia de Buenos Aires. De acuerdo con la encuesta, los tres gobernadores mejor valorados de este mes son Marcelo Orrego (San Juan), quien encabeza el ranking con un 60,1% de imagen positiva; seguido por Osvaldo Jaldo (Tucumán), con 58,5%; y en tercer lugar Claudio Poggi (San Luis), con un 56,2% de aprobación. En el otro extremo del ranking, los gobernadores peor calificados del mes de febrero de 2026 son Alberto Weretilneck (Río Negro), quien se ubica en el último lugar con un 45,3% de imagen positiva; seguido por Gustavo Melella (Tierra del Fuego) con 46,5%; y Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires), con un 47,0% de aprobación. En relación con las variaciones respecto de la medición anterior, el gobernador que registró el mayor crecimiento en su imagen positiva fue Rolando Figueroa (Neuquén), con una suba de +3,9 puntos porcentuales. Por el contrario, la mayor caída del mes correspondió a Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quien presentó una disminución de -3,4 puntos en su nivel de aprobación.