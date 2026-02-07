Fortalecido por la victoria legislativa de 2025 y una creciente expectativa por los avances en el Congreso, el Presidente Javier Milei continúa apostando por las reformas que tiene en agenda y la evolución de la economía, mientras lentamente comienza a palpitarse los próximos comicios presidenciales de 2027. Del otro lado aparece una oposición que no logra salir de la crisis de representación tras la derrota de 2023 y que tiene al kirchnerismo atrapado en una feroz interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof que profundiza una fragmentación que ya parece crónica. En ese contexto, una encuesta de la consultora Opinaia mostró datos que contrastaron la imagen del Presidente con la de otros 30 principales referentes de la política local. En detalle, el trabajo incluyó a 15 dirigentes del oficialismo y 16 de la oposición. El relevamiento se realizó entre el 15 y el 19 de enero, sobre una muestra de 1000 encuestados adultos de todo el país, y mostró un margen de error de +/ - 3pp. En ese marco, Milei se mantuvo con el mejor posicionamiento de la política local, con una imagen positiva del 53%. El mandatario es el único dirigente nacional con un diferencial neto a favor (+9), frente a un 45% negativo. Victoria Villarruel se mantiene como la dirigente con mejor imagen positiva de la Argentina, solo detrás del Presidente. La vicepresidente tiene un apoyo del 45% y un rechazo de 47%, con apenas -2 puntos porcentuales. La solidez de Villarruel toma relevancia ya que mantiene un fuerte enfrentamiento con el líder de La Libertad Avanza y se encuentra marginada de las decisiones de Gobierno, mientras continúan las especulaciones sobre su futuro y la posibilidad de un proyecto presidencial en 2027. El podio lo completa Manuel Adorni, impulsado por su habitual presencia en las conferencias de prensa para convertirse en un referente con peso propio. El jefe de Gabinete ostenta un 40% de imagen positiva y supera a figuras históricas como Mauricio Macri (31%) o Cristina Kirchner (30%). Por su parte, su desaprobación es del 45% (diferencial neto de -6 puntos). En cuarto lugar se ubica Patricia Bullrich, quien suele liderar los rankings de imágenes. La exministra de Seguridad y senadora libertaria cosecha un respaldo del 44% vs. un saldo en rojo del 51%. En la matriz de conocimiento y posicionamiento, Bullrich se ubica junto a Milei y Villarruel como las únicas figuras que superan el 90% de conocimiento con niveles de aprobación significativos, lo que la posiciona como una carta electoral de peso para el 2027. Diego Santilli cierra el top-5 con una imagen positiva del 35% y una negativa del 43%. Si bien el ministro del Interior muestra un saldo neto de -10 puntos porcentuales, es uno de los menos pronunciados en comparación con dirigentes de la oposición. Entre los opositores, destaca la aparición del gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, quien alcanza el sexto puesto con una evaluación positiva del 25%, mientras que un 38% se expresó en rechazo. Y en séptima ubicación, se coló una sorpresa: Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, quien quedó con + 32% y - 49%. En la parte inferior, hay un predominio de peronistas K y con algunos dirigentes que superan los 70 puntos de rechazo: se tratan de Sergio Massa y Máximo Kirchner. El caso del actual diputado es, quizás, el más representativo del estancamiento del kirchnerismo. Acumula un rechazo del 72% y es, junto al exministro de Economía, uno de los dirigentes con mayor diferencial negativo del país (-52 puntos). Por su parte, el excandidato presidencial acumuló un rechazo del 71%, con un diferencial neto de -47. De manera llamativa, en ese grupo apareció un aliado del Gobierno. Cristian Ritondo, una de las figuras parlamentarias más visibles del PRO, enfrenta un balance en rojo del 49% frente a un escaso 16% a favor. En una situación delicada también se encuentra el expresidente de la UCR, Martín Lousteau. El informe registró una imagen negativa del 62% y una positiva de apenas el 20%. Su diferencial neto de -51 puntos lo ubica en el mismo pelotón de rechazo que el kirchnerismo más duro. La debilidad de estos liderazgos tradicionales alimenta la fragmentación opositora y tiene un impacto directo en el escenario electoral hipotético. Ante la pregunta sobre la identificación con posturas políticas para 2027, La Libertad Avanza (sumada a sectores del PRO) domina con el 42%, mientras que el Peronismo K queda relegado a un lejano 19%. Incluso en una simulación de ballotage entre Javier Milei y Axel Kicillof —quien, a pesar de sus números negativos, es el opositor con más visibilidad—, el actual mandatario se impondría por 52% a 29%. La brecha de 23 puntos porcentuales es un síntoma de la incapacidad de la oposición tradicional para presentar una alternativa competitiva que logre capturar el 27% de indecisos que hoy deambula por el sistema.