La imagen que arrojó el resultado electoral de octubre pasado refleja la situación actual de la sociedad. Más de 100 días después de ese ejercicio ciudadano, la división de opiniones se mantiene constante y tiene a la economía como eje central. La lectura se desprende de los datos arrojados por el Monitor del Humor Social y Político, que D’Alessio IROL/Berensztein que elaboran de manera exclusiva para El Cronista. La última entrega del estudio online, realizado entre el 16 y el 26 de enero pasado a 800 adultos en todo el país, muestra que al menos cinco de cada seis votantes libertarios aún valoran positivamente la situación económica personal y la que atraviesa el país. En cambio, la mayoría de quienes optaron por una oferta opositora, todavía tienen una visión negativa en ambos capítulos. Con un índice de inflación que no muestra grandes variaciones a nivel mensual y la actividad económica amesetada desde abril pasado, la sociedad mantiene su visión sobre el presente y su expectativa sobre lo que vendrá, a la espera de novedades que modifiquen el escenario actual. “La percepción sobre la situación económica, tanto pasada como futura, permanece estable sin grandes cambios. Sin embargo, los votantes de La Libertad Avanza perciben una mejora en su situación personal en los últimos meses”, señaló el consultor Eduardo D’Alessio. En efecto, es el 84% de quienes optaron por candidatos libertarios hace apenas unos meses quienes manifiestan que la economía registra mejoras, opinión que comparte el 27% de los votantes de Provincias Unidas y un guarismo similar de fuerzas provinciales, pero que contrasta con el 97% de los electores de Fuerza Patria y 93% de izquierda que observan un empeoramiento respecto de la situación vivida hace un año. La mirada coincide con la proyección de la economía a un año (89% de libertarios y 31% de provinciales creen que estará mejor, frente a 96% de peronistas y 87% de izquierda que la prevén peor) y de la situación personal respecto de la vivida hace 12 meses. Sobre este último punto, la visión se mantiene estable en las últimas tres mediciones, con un mayoritario 61% de respuestas negativas, que coincide prácticamente con todos los votantes de Fuerza Patria pero también 23% de los votantes de la Libertad Avanza, y apenas un 34% de positivas, en el que se anotan siete de cada diez electores de LLA. Así, tanto la imagen del Gobierno como las de los dirigentes no muestra grandes variaciones. En ese sentido, D’Alessio remarcó que “el Gobierno mantiene buena imagen entre sus votantes, pero no ha logrado atraer a quienes no lo votaron antes” y agregó que “las principales preocupaciones de la población siguen siendo la inseguridad, la inestabilidad económica y, en menor medida, la inflación, con escaso arrastre entre votantes ajenos al peronismo”. La lista de dirigentes con mejor imagen sigue siendo encabezada por los referentes del oficialismo, aunque ninguno de los relevados posee un balance positivo. La senadora Patricia Bullrich encabeza la lista de los referentes en actividad, con 41% de imagen positiva y 54% de negativa, apenas por encima del presidente Javier Milei (40% y 55%, respectivamente) y el ministro del Interior, Diego Santilli (40% y 53%). Entre los representantes de la oposición, la mejor imagen la muestra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof (36% y 61%), seguido por la ex presidenta Cristina Kirchner (29% y 65%). El jefe de Estado es quien tiene mejor imagen entre los votantes libertarios (87), Kicillof entre los de Fuerza Patria (89%) y la vicepresidenta Victoria Villarruel entre los provinciales (55%).