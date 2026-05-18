El 6 de agosto de este año se vence el swap con China y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, adelantó que la Argentina piensa en negociar una renovación y dijo que la cancelación de casi la totalidad del tramo activado que se realizó responde las disponibilidades de liquidez que tiene la entidad.

“Ese swap tiene unos 17 años y sigue vigente. Se va a renegociar y se va a mantener el tramo activado. No prevemos ningún tipo de modificación en ese sentido”, aseguró el funcionario en conferencia de prensa.

Así, explicó que piensan en renovar el acuerdo macro y detalló que el tramo activado mantiene su vigencia mientras lo esté el acuerdo marco. “Nuestra expectativa es que se extienda la fecha de activación del tramo activado junto con la del acuerdo macro” dijo

En cuanto a la cancelación de unos u$s 4700 millones que se realizó, según consta en el Balance del BCRA, Bausili explicó que lo que hace la entidad es “administrar las reservas según lo considere más eficiente”.

Indicó que China tiene control de capitales, pero la Argentina tiene la posibilidad de “mover el componente activado on shore y off shore”. “Es por eso que, a medida que el BCRA tiene mejor posición de liquidez va cambiando nuestro apetito por tenerlo off shore u on shore y eso impacta en los estados contables”, justificó Bausili sobre la decisión de pagar la mayor parte del tramo utilizado a China.

Otro de los datos que generó ruido en el mercado en los últimos días fueron los intereses que la Argentina pagó por el swap por hasta u$s 20.000 millones a con EE.UU.. Según el detalle de los estados contables del BCRA, el costo habría sido de u$s 17 millones para nuestro país, una suma que parece muy baja para un préstamo de u$s 2500 millones.

No obstante, Bausili confirmó ese número y aseguró que fue el costo total para la Argentina por esa asistencia financiera. Claro que para cancelar el tramo activado, se tomó un préstamo con el BIS del cual se desconocen los costos todavía.