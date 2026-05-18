Argentina planea extender el swap con China: Bausili explicó por qué pagó casi todo el tramo activado
El presidente del BCRA, Santiago Bausili afirmó que planean renegociar una extensión del acuerdo macro del intercambio de monedas con China. También confirmó que los intereses del swap con EE.UU. fieron u$s 17 millones
Stanley Druckenmiller canalizó unos u$s 200 millones en acciones de YPF, Vista y el ETF de Argentina del MSCI. El creador del fondo Dusquesne Family Office fue mentor del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y socio del futuro titular de la Fed.