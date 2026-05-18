Las tasas TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina) y los nuevos instrumentos del Tesoro cambiaron el paradigma del negocio bancario de 2026. El Gobierno reemplazó el esquema de pasivos remunerados del BCRA por letras del Tesoro de cortísimo plazo: las nuevas “Leliq” de hecho, aunque técnicamente son deuda del Tesoro.

La tasa TAMAR actualmente se ubica en torno al 23% nominal anual, con variaciones diarias, que es la referencia para depósitos mayoristas. “Los bancos están calzando los depósitos que reciben a tasa TAMAR con letras del Tesoro (Lecap o similares) que rinden unos puntos más, o incluso con el Bopreal 2027, asegurándose un margen bajo pero seguro”, explica Fernando Bosch, abogado especialista en temas bancarios y financieros.

Liquidez bancaria

Ramiro Tosi, director de Suramericana Visión, señala que la liquidez de corto plazo de los bancos está puesta en operaciones simultáneas, que se negocian en BYMA y A3, que son unos $ 2,5 billones.

“Pero el que termina haciendo el viejo trabajo de las Leliq y las Lefi es el Tesoro a través de sus licitaciones de deuda, que son $ 8,4 billones, así que una parte de los pesos son los que genera el Tesoro por el superávit primario y otra por las colocaciones de deuda. En lo que va de 2026 por colocaciones de deuda retiró $ 10,1 billones, logrando rollover del 113% de los vencimientos”.

Sector público

Sin embargo, Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones, ve posible que ante el avance de la mora y la mayor selectividad de los bancos para otorgar préstamos estén canalizando algo más al sector público, “pero no parece haber un desplazamiento importante del sector privado en el préstamo bancario”.

De hecho, según marca Andrés Méndez, director de AMF Economía, los balances marcan cierta quietud en los primeros meses del año.

“Han colocados en préstamos personales alrededor de un tercio de los fondos aplicados en préstamos al sector privado. De todos modos, la compra de dólares que efectuó y efectúa el Banco Central lanza una cantidad de pesos que después tiene que absorber a través de un mecanismo del BCRA o del Tesoro”.

“Actualmente un personal puede rendir 5,5% mensual y el financiamiento de tarjetas 7,2% mensual. Mientras la TAMAR rinde 2%, aunque la realidad está gobernada por la liquidez. No podrían aplicar esos fondos graciosamente a prestarlos”, alerta.

Riesgo soberano

“Un banco prefiere ganar un 5% real prestándole al Estado (riesgo soberano) que arriesgarse a una pérdida del 30% de la cartera por falta de pago de individuos. Además, los instrumentos del Tesoro hoy tienen un mercado secundario muy líquido. Si el banco necesita la plata, vende los bonos en el día. Un préstamo a 24 meses es plata atrapada”, indica Bosch.

Los bancos están volcando más del 50% de sus depósitos en títulos públicos. Es una tendencia de “crowding out”: el Estado absorbe el crédito que antes iba a la gente o a las pymes.

Stock de deuda

Se estima que el stock de deuda de corto plazo que los bancos renuevan semanalmente supera los $ 30 billones. Básicamente, el sistema financiero hoy funciona como un gran administrador de la deuda pública.

“Es un negocio financiero puro, donde el banco deja de ser un prestamista de la producción para ser un prestamista del Estado”, concluye Bosch.