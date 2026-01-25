Midieron a Milei y Kicillof para las presidenciales de 2027: qué pasaría hoy en un mano a mano entre ambos

Con Cristina Kirchner presa e inhabilitada por la Justicia para ocupar cargos públicos, el referente político que hoy ocupa un lugar central en la oposición es Axel Kicillof.

El gobernador bonaerense se posiciona como el principal líder de la oposición a Milei con un 33% según la última encuesta de la consultora Trends, que relevó un total de 2000 casos entre 5 y 16 de enero en todo el país, con 2,2% de margen de error.

Aún así, la encuesta presenta también a la expresidenta en un rol destacado, ya que se ubicó segunda entre los líderes de la oposición con un 25%, ocho puntos por debajo de Kicillof.

No obstante, ambos aparecen por debajo del actual mandatario: el libertario encabeza la medición con un 50% de imagen positiva.

Milei vs. Kicillof: ¿se resuelve en primera vuelta o hay balotaje?

La encuesta nacional enero 2026 de Trends midió también la intención de voto por espacios políticos.

Ante la pregunta “pensando en las Elecciones Presidenciales de 2027, ¿a cuál de los siguientes espacios políticos votaría?“, los encuestados se inclinaron en un 43% por La Libertad Avanza de Javier Milei y un 32% por el peronismo de Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

Mirando estos números, al gobierno de Javier Milei no le alcanzaría para ganar en primera vuelta ya que no llega al 45% ni a sacar los 10 puntos de diferencia necesarios según la ley en el Código Electoral.

Ahora bien, en un eventual balotaje planteado por la consultora entre Javier Milei y Axel Kicillof, el actual Presidente obtendría el 49% de los votos, frente al 35% del gobernador bonaerense.

La imagen de los principales dirigentes políticos

En otro apartado, la encuesta mide la imagen que tienen los principales dirigentes políticos del país.

En el ranking Javier Milei muestra un saldo positivo: 50% de imagen favorable contra un 47% de negativa. En segundo lugar se ubica la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, con un 46% de imagen positiva y un 50% de negativa.

En tercer lugar figura el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con una imagen positiva del 45% y una negativa del 43%. Cuarto, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, con 42% de positiva y 45% de negativa. Y quinto Mauricio Macri, con una valoración de 41% contra 56%.

En las dos últimas posiciones de la tabla aparecen Cristina Kirchner, quien acumula un 36% de imagen positiva frente a un 61% de negativa, y Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, con apenas un 30% de valoración favorable y un 65% de rechazo.