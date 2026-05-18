La oposición salió este lunes a cuestionar con dureza el respaldo que el presidente Javier Milei le brindó en redes sociales a José Luis Espert, luego del giro judicial que protagonizó el financista rionegrino Federico “Fred” Machado en Estados Unidos.

Dirigentes opositores, legisladores y referentes vinculados al caso rechazaron la interpretación que hizo el mandatario sobre el expediente y sostuvieron que el acuerdo judicial alcanzado por Machado no implica una exoneración para el diputado liberal, sino todo lo contrario: podría complicar aún más la investigación que se sigue en la Argentina.

El cruce político se produjo después de que Milei publicara el domingo por la noche un extenso mensaje en la red social X, donde denunció una supuesta “operación política y mediática” contra Espert y afirmó que el economista había sido injustamente acusado en una causa vinculada al narcotráfico.

“Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”, escribió el Presidente. En el mismo mensaje, sostuvo que el caso demostraba cómo “operan, mienten y difaman” determinados sectores políticos y periodísticos.

Captura de X

La reacción opositora no tardó en llegar. Uno de los primeros en responder fue el diputado nacional Rodolfo Tailhade, quien citó directamente el posteo presidencial y cuestionó la lectura que hizo Milei sobre la situación judicial de Machado.

Presidente, no tiene alguien a mano qué le explique las cosas que usted desconoce, para no quedar como un bruto? Alguno que le llegue agua al tanque que le evite pasar vergüenza? Acá nadie declaró la inocencia de nadie, subnormal. Es un acuerdo entre la Fiscalía y Fred Machado… https://t.co/3eSvdMtoYR — Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) May 18, 2026

“Acá nadie declaró la inocencia de nadie”, escribió Tailhade, quien sostuvo que el acuerdo alcanzado entre Machado y la fiscalía federal estadounidense todavía no fue homologado por el juez interviniente. El legislador kirchnerista remarcó además que el financista “reconoce que lavó dinero para el narcotráfico”, y advirtió que una eventual homologación “sería la peor noticia que puede recibir Espert”, ya que implicaría admitir que los fondos enviados al diputado formaban parte de maniobras de lavado.

En la misma línea se expresó el dirigente social Juan Grabois, quien aseguró en X que “Espert está cada vez más complicado en la causa” y cuestionó la interpretación oficial sobre el expediente estadounidense.

En otro mensaje, Grabois sostuvo que Machado “no fue declarado inocente, sino culpable de lavado y fraude”, y añadió que Espert “recibió dinero de este delincuente y mintió al respecto”. El referente opositor insistió en que el acuerdo judicial firmado en Texas no elimina las sospechas sobre el origen de los fondos transferidos al economista liberal.

Si alguien tiene dudas sobre cómo sigue avanzando la causa de Espert en Argentina, les recuerdo las ultimas novedades: https://t.co/jMsSA0rck4 — Juan Grabois (@JuanGrabois) May 18, 2026

También se sumó a las críticas el diputado socialista Esteban Paulón, quien difundió publicaciones de la periodista Natalia Volosin sobre el expediente en Estados Unidos.

“Documentos del acuerdo de Fred Machado en USA que deberían preocupar a Espert”, escribió Volosin en un posteo replicado por Paulón. Allí explicó que el “plea bargaining” firmado el 13 de mayo entre Machado y la fiscalía de Texas permanece bajo sello judicial, aunque sí son públicas tanto la acusación como la base fáctica acordada entre las partes.

El trasfondo del debate remite a la situación judicial del financista, detenido en Oklahoma en el marco de la causa “United States v. Mercer-Erwin et al”. Según reveló La Nación, Machado abandonó recientemente su estrategia de declararse “no culpable” y firmó un acuerdo con la fiscalía federal estadounidense.

Como parte de esa negociación judicial, el empresario aceptó cargos por conspiración para lavar activos y conspiración para cometer fraude electrónico. A cambio, la fiscalía desistió de avanzar con la acusación vinculada al narcotráfico, el cargo de mayor impacto político en la Argentina.