A las 16:00 (hora Argentina) de mañana, el estadio de Nueva York será testigo de un duelo histórico entre España y Argentina, que disputarán la final del Mundial 2026. Este enfrentamiento marcará la primera vez que ambas selecciones se enfrenten en una final mundialista, sumando un nuevo capítulo a la rica historia de este deporte.

Ambas selecciones llegan con un historial bastante equilibrado: en 14 partidos anteriores, España y Argentina han conseguido seis victorias cada una, además de dos empates. El único precedente en Copa del Mundo se remonta a 1966, cuando Argentina ganó en la fase de grupos por 2-1.

La selección española, dirigida por Luis de la Fuente, ha realizado una campaña impresionante, logrando seis victorias y un empate, además de destacarse por tener la mejor defensa del torneo, con solo un gol encajado. Este será el segundo intento de España por alzar la copa, buscando repetir la hazaña de Sudáfrica 2010 y mantener su racha invicta de 38 partidos. Su capacidad de control de balón ha sido fundamental, con Rodri y Pau Cubarsí entre los mejores pasadores del Mundial y Mikel Oyarzábal liderando el ataque con cinco goles.

Argentina llega como la vigente campeona y ha mostrado un poder ofensivo formidable, anotando 19 goles en total. El equipo de Lionel Scaloni intentará conseguir su cuarta estrella, tras los títulos de 1978, 1986 y 2022. Además, han logrado establecer un récord al marcar en 13 partidos consecutivos en torneos mundiales, y están invictos en sus últimas 13 presentaciones en este tipo de competiciones.

Todos los ojos estarán puestos en Lionel Messi, capitán de Argentina, quien disputará su 34.º partido en Mundiales y su tercera final. Hasta ahora, Messi ha anotado ocho goles y dado cuatro asistencias en este campeonato, acompañado en el ataque por los talentos de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Se espera un duelo fascinante entre la sólida defensa de España y el potente ataque argentino. Solo uno de estos equipos podrá levantar el trofeo de la Copa del Mundo y escribir su nombre en la historia del fútbol.

El árbitro del encuentro será Slavko Vincic.

Resultados de España en el Mundial

Fase de Grupos: España 0 - Cabo Verde 0 (15 de junio)

Fase de Grupos: España 4 - Arabia Saudita 0 (21 de junio)

Fase de Grupos: Uruguay 0 - España 1 (26 de junio)

Dieciseisavos de Final: España 3 - Austria 0 (2 de julio)

Octavos de Final: Portugal 0 - España 1 (6 de julio)

Cuartos de Final: España 2 - Bélgica 1 (10 de julio)

Semifinales: Francia 0 - España 2 (14 de julio)

Resultados de Argentina en el Mundial

Fase de Grupos: Argentina 3 - Argelia 0 (16 de junio)

Fase de Grupos: Argentina 2 - Austria 0 (22 de junio)

Fase de Grupos: Jordania 1 - Argentina 3 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Argentina 3 - Cabo Verde 2 (3 de julio)

Octavos de Final: Argentina 3 - Egipto 2 (7 de julio)

Cuartos de Final: Argentina 3 - Suiza 1 (11 de julio)

Semifinales: Inglaterra 1 - Argentina 2 (15 de julio)

Horarios según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile: 15:00 horas