La evaluación del desempeño presidencial del presidente de la República, Yamandú Orsi, muestra un balance claramente negativo a fines de junio, según la última encuesta de Equipos Consultores.

Solo uno de cada cuatro ciudadanos aprueba su gestión, algo más de la mitad la desaprueba y el restante 25% expresa opiniones intermedias o no opinan, lo que deja un saldo neto de evaluación de -27.

Evolución reciente

Los resultados confirman y agravan levemente la tendencia observada en abril, cuando por primera vez en este período de gobierno la opinión pública adoptó una estructura de equilibrio claramente negativa (en febrero la estructura era dividida con un equilibrio negativo moderado).

Entre abril y junio el saldo neto pasó de -21 a -27. La aprobación se mantiene relativamente estable en comparación con la medición anterior.

Desagregación por voto

Un dato relevante del sondeo es el cambio en el origen del crecimiento de la desaprobación. En la medición previa, el aumento se explicaba principalmente por un deterioro en la opinión entre los propios votantes frenteamplistas. En cambio, en junio esa dinámica se invierte: el juicio entre los frenteamplistas se estabiliza e incluso muestra una ligera mejora (dentro del margen de error), mientras que la desaprobación crece nuevamente entre los votantes de oposición.

Implicancias políticas

La consolidación de un saldo neto negativo y el aumento sostenido de la desaprobación entre los electores opositores representan un desafío para la imagen del gobierno. Aunque la base frenteamplista no parece haber profundizado su rechazo en este tramo y se mantiene relativamente contenida, el fuerte rechazo en la oposición puede complicar la gobernabilidad política del país.