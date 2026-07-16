El 53% de la población señaló que la seguridad es su principal preocupación seguida muy lejos por la economía (10%), y el trabajo (9%). En tanto, la educación, los problemas del gobierno, la política y los precios/la inflación se ubican en tercer lugar con el 3%.

Más abajo, con 2% y 1% de menciones, aparecen preocupaciones como “personas en situación de calle”, “la pobreza/indigencia”, “la protección a niños y adolescentes”, “los impuestos” o “la corrupción”.

“Esto es una novedad; no es grande el volumen de respuestas pero lo ponen como principal tema. Es para atender”, explicó el director de la Factum, Eduardo Bottinelli, al presentar anoche la encuesta en VTV Noticias.

Con respecto a que la pobreza infantil se encuentra con un 1% de preocupación por parte de los uruguayos, Bottinelli precisó que este problema “hace tres años no aparecía”.

“Es probable que esto, en la medida en que entra la Rendición de Cuentas, logre un leve impacto, pero no aparece nunca como uno de los principales temas mencionados”, señaló Botinelli.

El 53% de los uruguayos considera que su principal preocupación es la seguridad pública, la violencia y los problemas derivados del narcotráfico, según la encuesta

“Hay un malestar que no es mayoritario, pero como principal tema se está achacando a la política o al gobierno como el principal problema del país”, añadió.

Según la simpatía política

Entre quienes votaron al Frente Amplio en octubre de 2024, un 43% sostiene que el principal problema es la seguridad, seguido de temas económicos con 36%, educación con 5%, el gobierno y la política con 5%, otros temas con 8%, y un 3% restante que no opina.

En tanto, un 66% de los votantes de los partidos de la oposición considera que el principal problema es la seguridad pública.

Un 25% sostiene que son los problemas económicos, un 2% la educación, 6% el gobierno y la política, y otros temas 1%.