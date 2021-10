Melconian sobre el dólar: "Tienen que recuperar el atraso populista electoralista"

La polémica arenga con la que el presidente Alberto Fernández se refirió a la deuda que la Argentina sostiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a las negociaciones que el ministro de Economía, Martín Guzmán, debe cerrar para lograr un acuerdo sostenible generó una fuerte ola de repercusiones en la opinión pública.

El mensaje de Fernández fue contundente: "Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar, es porque vamos a negociar que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda" . Así, el presidente dejó en claro que la recuperación de la economía y los salarios es su prioridad.

Mensaje de Alberto al FMI: "Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar"



No obstante, el ex presidente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, Carlos Melconian, aseguró que no le cree al presidente ya que considera que se trata de "discursos de campaña que no sirven para nada" .

Así atenuó el economista el flamante discurso de Fernández a la militancia kirchnerista congregada en el Club Deportivo Morón este miércoles: "Si al final vas a arreglar, es puro costo" , consideró Melconian en diálogo con TN.

"Le habla a Cristina (Kirchner), a la hinchada" , agregó el ex titular del Banco Nación, asegurando que " Alberto Fernández no piensa eso, uno mira la historia y no piensa eso " y que, incluso, "en una de esas ni el kirchnerismo ni Cristina Fernández piensan eso".

En este marco, Melconian resaltó que lo único que el Gobierno debería considerar realmente es "el resultado en crecimiento, empleo e inflación" , el cual en la Argentina "es malo".

Según el economista, "no le hablan a nadie al final" ya que tanto los discursos como el del presidente de este jueves como las posiciones en las que se apuesta a pagar la deuda "no terminan siendo cosas concretas al final" .

Melconian: "Hay caldo de cultivo para una piña como una híper"



" Lo único que va a importar es el 22 de marzo, que es el día en el que hay que pagar y, ponele, un mes y pico más, porque es el mes en que técnicamente todavía no entraste en default", se explayó Melconian. Y remarcó nuevamente: "Lo único que importa son los resultados que obtenés en materia de crecimiento, inflación y empleo después de estas cosas".



Respecto a la actitud de Alberto Fernández este miércoles, el antiguo funcionario de Mauricio Macri reconoció que "la política no es una empresa privada donde tiran todos para el mismo lugar porque si le va bien a uno les va bien a todos" , pero considera que el acto en Morón fue "muy burdo".

Por otro lado, consultado respecto al congelamiento de precios establecido por el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti, Melconian aseguró que "metieron este control ahora por las PASO, si antes no estaba" incluso con niveles inflacionarios similares o peores.

"Cuando a la secretaria de Comercio la empezás a llamar Paula (por Paula Español) o Guillermo (Moreno) es porque ya está, entonces viene un shock y esto no sirve para nada ", resaltó nuevamente, agregando que el congelamiento de precios "no lo creen ni ellos" .

Para Feletti nadie quiere perderse el "boom de consumo" que habrá hacia fin de año



Por otro lado, respecto a la inflación, el economista se mostró desencantado con la "falta de voluntad política" que él observa en el Gobierno: "Con las señales que da el Gobierno no se puede bajar la inflación" , criticó. Además, agregó que "lanzar un programa de estabilidad requiere condiciones iniciales previas que este Gobierno no tiene y que Macri tampoco tuvo".

"¿Ustedes no se dan cuenta que al ministro Guzmán hace dos meses lo tildaban de ortodoxo? pero él no hizo ningún ajuste, lo hizo la inflación ", continuó el ex presidente del Banco Nación, y agregó: " Guzmán lo que hace es poner el gasto público al 30% y entonces la inflación al 50% te come ".