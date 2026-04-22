Peter Thiel, uno de los empresarios más influyentes de Silicon Valley, eligió hospedarse en Barrio Parque durante su estadía en la Argentina. Se trata de una de las zonas residenciales más caras y reservadas de Buenos Aires, donde alquilar una casa premium cuesta entre u$s 10.000 y u$s 15.000 mensuales. El magnate permanece en el país desde hace varios días con agenda reservada. Según trascendió, ya mantuvo encuentros con empresarios locales y dirigentes cercanos al Gobierno de Javier Milei, que también lo recibirá. El empresario ya había visitado el país en 2024, cuando se reunió con el Presidente en la Casa Rosada. Fundador de PayPal y de Palantir Technologies, Thiel construyó una de las mayores fortunas del mundo tecnológico. También fue uno de los primeros inversores de Facebook y, a través de Founders Fund, apostó por compañías como SpaceX y Airbnb. La zona elegida por el empresario es un lugar que históricamente fue sede de empresarios, diplomáticos y varias figuras públicas por su seguridad permanente, el bajo tránsito y la privacidad. Barrio Parque, también llamado Palermo Chico, concentra embajadas, residencias diplomáticas, casonas históricas y algunos de los inmuebles más caros de la Ciudad. Según diferentes inmobiliarias del sector, hay pocas propiedades disponibles en alquiler. Se trata de un mercado muy puntual, orientado a perfiles de alto poder adquisitivo, donde las operaciones suelen demandar más tiempo que en otros barrios. Esa escasez de oferta y el tipo de demanda sostienen valores por encima de los que se observan en otras zonas de la capital. Entre los avisos relevados en ZonaProp, aparece una residencia de 760 metros cuadrados cubiertos, con jardín, pileta, cava, gimnasio, sauna, sala de masajes y garage. El valor pedido es de u$s 10.000 mensuales. Otra casa en alquiler temporario, con cuatro dormitorios en suite y dependencia de servicio, asciende a u$s 15.000 por mes. Para quienes buscan departamentos, un semipiso con seguridad 24 horas, tres dormitorios y dos cocheras se publica en torno a u$s 4200 mensuales. En venta, las casas arrancan desde u$s 2 millones y pueden superar los u$s 12,4 millones en las propiedades más exclusivas. Entre los casos relevados figura una casona de 800 m2 valuada en u$s 3 millones; otra de estilo francés de 640 m2 publicada en u$s 4 millones y una mansión de 1280 m2 sobre Avenida Figueroa Alcorta con un precio de u$s 6 millones. Barrio Parque es desde hace décadas una de las zonas más codiciadas de la Ciudad entre famosos y empresarios. Entre sus vecinos más conocidos aparece Mirtha Legrand. También Marcela Tinayre, Susana Giménez, Mariana Fabbiani, y Flavia Palmiero. Dentro del mundo empresario figuran Eduardo Costantini y Cristiano Rattazzi, ambos históricos residentes del barrio. También aparece Augusto Marini, que recientemente compró dos lotes en Barrio Parque. También aparecen el ex entrenador Carlos Bianchi, el actor Benjamín Vicuña, la modelo Carolina ‘Pampita’ Ardohain y la modelo Teresa Calandra.