Este miércoles, 22 de abril de 2026, la cotización deldólar llegó a 3566.98 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,33%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.27%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.44%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con algunas fluctuaciones que indican aumentos temporales. A pesar de estos incrementos, la tendencia general sugiere una estabilidad en la disminución del valor, lo que podría reflejar cambios en la economía o en la demanda de la moneda. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.77%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.14%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 356.698 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 713.396 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.891.990 pesos colombianos.