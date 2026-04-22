Bitcoin rompió este miércoles el techo que tenía desde febrero y trepó por encima de los u$s 79.000. La mayor criptomoneda por capitalización de mercado subió 4%, en una jornada donde los principales activos virtuales operaron en verde, de la mano de un Wall Street alcista por la continuidad de la tregua en Irán. En el último mes, Bitcoin acumula una ganancia de 11%, revirtiendo la narrativa del comienzo de un invierno cripto. “El mercado está mirando dos cosas clave: por un lado, cierta calma en el frente geopolítico, que baja la tensión; y por otro, la expectativa de que la política monetaria se afloje un poco. Esa mezcla, históricamente, suele empujar a Bitcoin para arriba”, explicó Patricio Mesri, country manager de BYBIT para América Latina. El especialista agregó que “el mercado está esperando que la Reserva Federal dé señales sobre cuál serán sus próximos pasos. “Con una inflación proyectada cerca del 2,7%, cualquier señal de enfriamiento en la economía puede hacer que se empiece a descontar una baja de tasas. Y en ese escenario, Bitcoin suele adelantarse y captar esos flujos”, aseguró. En un mercado plagado de posiciones en corto y con apalancamiento, si Bitcoin rompe este techo, podría haber un short squeeze que acelere la suba mucho más rápido. “No estamos viendo que todo el ecosistema suba al mismo tiempo. Hoy manda Bitcoin. Las altcoins vienen más atrás porque el capital está siendo selectivo. En contextos de incertidumbre, primero entra en Bitcoin, y recién después si mejora el clima empieza a moverse hacia activos más riesgosos”, remarcó Mesri. Ether, en tanto, subió 4% hasta los u$s 2400. Por su parte, XRP operó a u$s 1,44, registrando una ganancia más modesta.