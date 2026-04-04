El debate por el rumbo cambiario sumó un nuevo capítulo de tensión tras las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien días atrás descartó cualquier salto discrecional del tipo de cambio y apuntó directamente contra los analistas que advierten por el atraso de la cotización oficial. La respuesta no tardó en llegar por parte de Carlos Melconian, quien cruzó las acusaciones oficiales con duras críticas al programa económico. El expresidente del Banco Nación cuestionó la falta de un plan integral, desestimó la viabilidad de la política de “inflación cero en el corto plazo” pregonada por el Gobierno y puso el foco sobre un problema estructural del que “nadie habla” en la gestión actual: la incesante compra de dólares por parte de los privados. “Yo no soy de responder en público, pero un ministro de Economía puede tener un overol político y tiene que tener un overol profesional”, disparó el analista en declaraciones a Radio Mitre. En esa línea, defendió a sus colegas y rechazó de plano las acusaciones de Caputo: “En general mantengo un diálogo con amigos profesionales de hace más de 20 o 30 años, que son todos razonables, y no conozco realmente ninguno que como propuesta esté hablando de devaluar”. Para Melconian, la baja nominal del dólar en el interín de tener un programa definitivo es negativa porque no acompaña la dinámica real de la economía. Tras aclarar que a la Argentina “no le conviene meterse nuevamente en un problema de queda o atraso cambiario”, alertó sobre los riesgos de la inercia actual. “En el camino lo que se llaman precios relativos, como los solarios y las tarifas, no pueden quedarse o atrasarse contra 25 puntos anuales de inflación. Hay situaciones inerciales en la reconstrucción de Argentina. Si la inflación es 25% y esos precios no se mueven, saltan como un resorte después”, indicó. En su diagnóstico, recordó que la megadevaluación inicial fue una decisión de la actual gestión, llevando la cotización a un equivalente de “1900 o 2000 pesos” a valores de hoy, por lo que un tipo de cambio en la zona de $ 1380 implica retroceder temporalmente. “Nadie quiere devaluar para mejorar la productividad, basta de decir esas mentiras”, sentenció. Además, exigió coherencia sobre el sendero de los precios: “Acá hay que dejar de hablar de cifras empezando con cero, porque mientras el Presidente habla de eso, incorporan un asesor del Uruguay que viene a decir que ellos tardaron 5 años para ir a un dígito bajo y en realidad cuando uno mira la serie tardaron 20 años. Estamos en medio de confusiones, esto no se hace ni gritando ni insultando”. Finalmente, apuntó contra la dinámica del Banco Central y el destino de las divisas que generan los sectores más competitivos. “¿Por qué el BCRA compra dólares y las reservas no suben? En parte porque, correctamente, paga intereses de su deuda externa, pero simultáneamente hay 2500 millones de dólares que por mes van a los bolsillos y portafolios del sector privado, de la gente", advirtió. “Hoy no estamos en una crisis porque el campo y Vaca Muerta responden, pero son dólares que al final del día terminan en margaritas a los chanchos, no quedan en la producción”, concluyó el economista, reclamando que el Gobierno se concentre en “generar confianza”.