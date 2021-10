Melconian: "Hay caldo de cultivo para una piña como una híper"

Carlos Melconian, ex presidente del Banco de la Nación Argentina durante la gestión macrista, criticó duramente la falta de "diagnóstico económico" del Gobierno y alimentó el fantasma de una hiperinflación al apuntar contra el equipo que lidera el ministro de Economía Martín Guzmán, el cual no considera que tenga credibilidad en cuanto a su rumbo.

"Guzmán no es ministro de Economía, yo lo vengo diciendo eso desde el primer día" , disparó Melconian duramente, aunque luego destacó que el titular de la cartera de finanzas "ha tenido la agallas de ir a formarse afuera, es un tipo bien formado, lo que significa que podés o no coincidir ".



En cuanto a esto último, el economista ilustró sus diferencias tomando como ejemplo a los Nóbel de Economía Joseph Stiglitz y Paul Krugman: " Yo no creo en nada de lo que dice Stiglitz y Paul Krugman es un provocador profesional pero son tipos competentes, talentosos y formados, igual que Guzmán, que le encantó venir a meterse en este quilombo ".

Según Melconian, cuando el actual ministro asegura tener un programa económico "consistente y de estabilidad ", esto no es realmente así: "Si tenemos que ganar crédito, no digan más eso, es mentira eso", reclamó en diálogo con Luis Novaresio en A24.

Sin embargo, el economista resaltó que el actual funcionario "no se mete en la política, en la chicana" ya que ahora se está ocupando del "quilombo" de cerrar un acuerdo por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Yo no se ni cuál es el programa económico, ¿ministro de Economía de conducir qué?" , preguntó con dureza Melconian para luego indicar que el plan económico argentino "es un conjunto de islas" ya que las distintas partes actúan por su cuenta sin diálogo entre ellas : "Industria hace algunas cosas, Comercio hace otras, pero Comercio que dependía de Industria no le daba bola al ministro", ejemplificó considerando a la cartera de Desarrollo Productivo junto a la Secretaría de Comercio Interior que depende de esta.

"Esto es como en el fútbol, si la pelota entra tenemos que agarrar los papeles y nos vamos, como la pelota no entra a los dos años estamos discutiendo 'che está equivocado, no está equivocado' ", ilustró Melconian respecto a la política financiera nacional. Y agregó duramente, apuntando también contra : "Desde el primer día está equivocado, como desde el primer día estaba equivocado el otro equipo económico" .

"No tienen ni idea del quilombo en el que estamos, esta cosa modesta, mediocre, precaria, de convivir dos años con la inflación por la supervivencia, requiere diagnóstico ", demandó el antiguo titular del Banco Nación pidiendo por un plan económico que "no va a servir para salir campeón del mundo pero es para que no se prenda fuego el asado" .



En esta punto, al ser consultado sobre la posibilidad de una hiperinflación, el economista consideró que existe "caldo de una cultivo para una piña" de este tipo ya que "tenemos un problema en la política, hay una derrota contundente y está la idea de que se puede convalidar,", además de un dólar paralelo junto a controles de cambio: "Estamos cocinando el asado en pasto seco" , representó.

No obstante, Melconian considera que existen posibilidades de evitar una situación de este tipo: "¿Vas a ir a un cambio organizaciones removiendo las estructuras?" no, pero te jugas a durar, el tema es si lo haces convencido o no ", consideró respecto a la necesidad de un rumbo más claro en la economía.

" ¿Llevan en la sangre un programa económico con rumbo correcto, diagnóstico? no , y si eso no lo llevan en la sangre, y no están dadas las condiciones, porque yo creo que no hay ni siquiera unión en la alianza gubernamental , es esperado con gran dramatismo el 15 de noviembre (luego de las elecciones generales) a ver cuál es la primera conferencia de prensa", indicó el antiguo funcionario de Mauricio Macri.

Luego, se refirió a la inflación y al aumento de la emisión monetaria para sostener el gasto público, punto en el que aseguró que este no es "financiable genuinamente" mientras que tampoco "se puede tomar deuda para eso" .

"No pueden aumentar el gasto, la deuda en pesos, ni la tasa de remuneración y crecimiento de los pasivos del BCRA, la famosa leliq, más que la inflación, porque la inflación es el elemento ordenador ", manifestó el economista.

Y agregó: "En 'berretalandia' cuando la inflación es del 50% y el aumento del gasto público fue del 40% dicen 'qué ortodoxo Guzmán', entonces lo vas acomodando a las trompadas y evitas que se prenda fuego el asado ".

Finalmente, Melconian se refirió al aspecto político con un desalentador mensaje para el oficialismo: "En cada una de las elecciones, cuando vos perdés la previa a la presidencial estás condenado, salvo que des vuelta la economía ", consideró de acuerdo a los resultados de las PASO, los cuales indicó que espera que se repitan en las elecciones generales del 14 de noviembre.

"Esto quiere decir que se le abrió el arco a la oposición acá , aunque esta elección no es un voto a la oposición, es un voto que dice 'yo esto no lo quiero' ", agregó respecto al rol y las posibilidades a futuro de la oposición.