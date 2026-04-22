El Gobierno quería traspasar la importación de GNL que hacía Enarsa y que los privados se encarguen de esa tarea. Recibió dos ofertas: las empresas interesadas fueron Naturgy y Trafigura. Ambas pasaron una tarifa por realizar ese servicio, y la propuesta de Naturgy era la más económica. Sin embargo, desde hace 10 días se comentaba que el Estado iba a continuar con la importación, tal como ocurre hace más de una década vía la empresa estatal Enarsa. Era porque las propuestas recibidas no le resultaban atractivas económicamente. La empresa estatal Enarsa seguirá encargándose de la importación de barcos de GNL. El Cronista pudo confirmar que esa decisión se tomó el miércoles a la tarde de fuentes conocedoras del proceso. Consultada la secretaría de Energía, dijeron que “aún no había una decisión tomada”. La licitación será declarada “desierta” en las próximas horas, La definición llega en un momento de altísimos precios internacionales de GNL. Mientras que el país se beneficia de los elevados precios energéticos por las exportaciones de petróleo, se perjudica porque aún debe importar GNL. La definición se vino postergando durante varias semanas. Las empresas presentaron sus propuestas el lunes 13 de abril. Hace una semana, Enarsa publicó las propuestas que le habían presentado. Naturgy pedía u$s 4,50 por millón de BTU importado, mientras que Trafigura requería u$s 4,57 por esa tarea. En el Gobierno no les pareció un número atractivo. Y, desde ese momento, comenzaron a evaluar la posibilidad que todo siga cómo hasta ahora, con Enarsa a cargo de la tarea El Gobierno tendrá que importar, al menos, unos 25 barcos de GNL. Se estima que desembolsará una suma cercana a los u$s 800 millones, aunque la variación de precios internacionales puede hacer que sea más dinero. Argentina cuenta con reservas de gas equivalentes a un siglo de lo que puede consumir. Pero aún no está lista la infraestructura que conecte todo el gas de Vaca Muerta con el resto del país. Aunque el gasoducto Perito Moreno ayudó a bajar mucho las importaciones, todavía están pendientes otros gasoductos para cortar por completo con las importaciones. Durante el invierno, el país necesita gas importado para abastecer a la generación eléctrica y también para calefaccionar los hogares. En el período invernal, se seguirá utilizando la terminal de regasificación de Escobar. En el plazo original, la adjudicación estaba prevista para el martes 21 de abril. El primero buque suele llegar todos los años para este fin de este mes. “Con este esquema, el Gobierno Nacional profundiza el camino de retirar al Estado de operatorias comerciales, reemplazando la intermediación estatal por competencia y reglas claras”, explicaron en el Gobierno cuando pensaron que podía haber un privado con una propuesta atractiva. El Gobierno también había decidido quitar los subsidios al GNL. En los últimos años se importaba en torno a los u$s 10-12 por millón de BTU y se vendía al mercado por un tercio de ese valor. La diferencia eran subsidios estatales. Esto implicará ahorro en subsidios, pero también mayor impacto en tarifas, sobre todo en grandes usuarios industriales. El plan original del Gobierno era remover esas subvenciones. Pero eso era antes que los precios del GNL subieran a máximos.