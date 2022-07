Mauricio Macri no va a la inauguración de La Rural: prefiere almuerzo exclusivo con productores del campo y recorrida de alto perfil

Un Gobierno que hace malabarismos entre su electorado más duro y la necesidad de que el campo liquide la soja para salir del ahogo por la falta de dólares, es el mejor escenario para que Mauricio Macri exprese su respaldo al sector que -está convencido- actúa como motor de la economía y la innovación tecnológica.

Lo hará en una visita privada que se concretará hoy cuando llegue para recorrer La Rural, que este año está abarrotada de familias que, siendo de la Ciudad o el interior, "tienen al campo como un eje de valores a defender", según comentarios de Macri a su círculo íntimo.

Las autoridades de la Sociedad Rural lo invitaron oficialmente, en su calidad de ex presidente, a la inauguración que se realizará el sábado. Pero Macri ya anticipó que no será de la partida .

En cambio, asistirá hoy al mediodía a un almuerzo exclusivo en el llamado Restaurante Central, donde tienen mesa los socios de la Sociedad Rural y los principales criadores, genetistas y empresarios agrícolas y ganaderos.

El encuentro está bajo la organización del ex ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, quien también fue presidente de la SRA. No trascendieron los nombres de los otros comensales, salvo que serán "productores y empresarios del sector". La recorrida se realizará una vez terminado el almuerzo .





Como se recordará, Etchevehere tuvo una importante controversia con Juan Grabois, quien ingresó a su campo de la mano de Dolores Etchevehere, la hermana del ex ministro que denunció a su propia familia. El líder social es uno de los convocantes a una movilización que se organiza para el sábado, día clave de la muestra porque es cuando se presentan los campeones y se deja oficialmente abierta la Exposición.

Luego del anuncio del llamado "dólar soja", Grabois dijo que no le encontraba sentido a la movilización, aunque fue ratificada por otros dirigentes, como es el caso de Daniel Menéndez, de Somos Barrios de Pie, actual subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Macri sabe que será bien recibido en ese ámbito. Durante su gestión tuvo una política favorable de eliminación de las retenciones del trigo y el maíz y reducción progresiva de las retenciones a la soja, lo que generó la posibilidad de que el productor se llevara el 70% del precio de la oleaginosa, contra 39% que pudo captar en la segunda gestión de Cristina Kirchner, según cálculos realizados por el economista Federico Marull. Tras la crisis, tuvo que volver atrás con esas políticas, pero el campo lo aceptó sin chistar.

Hace una semana, el ex presidente publicó una columna en el portal de noticias Infobae donde criticó el "aumento de las retenciones y otros impuestos, el regreso del cepo cambiario y los cupos (y prohibiciones) a la exportación y el exceso de regulaciones" que se dieron a partir de la asunción de Alberto Fernández.

Y se lamentó porque, con su actitud, "el Estado les está diciendo que su trabajo no es valioso y que no vale la pena innovar, invertir o esforzarse al máximo". "Una mayor producción y exportación de granos permitiría el ingreso al país de decenas de miles de millones de dólares que serían muy útiles para aliviar nuestros problemas macroeconómicos (aunque no fiscales, porque sigo creyendo que en el mediano plazo las retenciones deberían dejar de existir)", puntualizó.

Poco afecto -en general- a hablar de historia, Macri en esa nota que decidió no publicar en un diario tradicional destacó que, "al asumir, Domingo Faustino Sarmiento dio un discurso en el que prometió hacer 'cien Chivilcoy', porque era uno de los pocos lugares del país donde la agricultura se estaba tecnificando, los productores tenían títulos de propiedad y la ciudad se iba llenando de gente con ganas de progresar y participar de la cosa pública"