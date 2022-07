Dólar soja: guía para entender la nueva medida del Gobierno para que el campo liquide la cosecha

El Gobierno no se da por vencido. La falta de dólares, pese a las exportaciones récord, mantiene en vilo a un sector del oficialismo que no dudó en apuntar contra los productores agropecuarios por demorar la liquidación de la cosecha.

La nueva obsesión del Frente de Todos son los 18.000 millones de dólares que, calculan, aún debe liquidar el agro. En ese marco se explica la última decisión del Banco Central de ofrecerle al sector la opción de que realicen un depósito a plazo fijo que ajuste al precio del dólar oficial por un 70% del total liquidado, y que accedan a divisas a valor de dólar ahorro por el 30% restante.

Si bien la estimación es que los productores guardan unos u$s 18.000 millones sin liquidar, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, dijo esta mañana en declaraciones radiales que con la medida el Gobierno apuntaba a capturar unos u$s 2500 millones . "Creo que van a liquidar. Si no, no hubiéramos sacado la medida", dijo en una entrevista concedida a AM750.

La decisión, informada ayer por la tarde, fue oficializada este miércoles por la mañana con la publicación de la Comunicación A 7556 del BCRA . Allí pueden verse los pormenores de esta nueva medida que no representa un nuevo tipo de cambio sino un incentivo para que los productores liquiden hasta el 31 de agosto la cosecha retenida.

La fórmula 70/30

A través de esta nueva medida, la entidad que preside Miguel Pesce le permitirá a los productores realicen un depósito a la vista en las entidades financieras con retribución diaria variable en función de la evolución del tipo de cambio A3500 por el 70% de la venta de granos. Es decir un plazo fijo dólar linked, que ajusta por el tipo de cambio oficial.

Para el 30% restante, el Central les permitirá "la Formación de Activos Externos, al valor del dólar oficial más el impuesto PAIS y las retenciones a cuenta que percibe la AFIP". Es decir, comprar dólares para atesoramiento.

¿35% o 45%?

A mediados de julio, la AFIP anunció un incremento de 10 puntos porcentuales en la retención a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales para los consumo de divisas para viajes y gastos en el exterior, que pasó del 35% al 45%.

La suba, sin embargo, excluía las compras de moneda extranjera para atesoramiento. De esta manera, el dólar turista pasaba a conformarse por el precio del oficial, el 30% del impuesto PAIS y el 45% de retención. A precios de hoy, $ 239,75.

El dólar ahorro, en cambio, quedaba conformado por el precio del oficial, el 30% del impuesto PAIS y el 35% de retención. A precios de hoy, $ 226,05.

La referencia que deberán tomar los productores agropecuarios, explican fuentes del Banco Central, será la que aplica a la compra de dólar ahorro. Es decir, un dólar de $ 226.

De cuánto es el incentivo

Según calculó Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, esta nueva medida representaría una mejora para el productor de casi un 13%. A valores de hoy, por cada tonelada de soja el productor recibe unos $ 48.825. Si quisiera convertirlos a dólares, vía MEP, obtendría unos u$s 151,41 por tonelada.

En cambio, poniendo el 70% de lo liquidado en un plazo fijo dólar linked y el 30% restante en la compra de dólar ahorro a valores de $ 226, obtendría en última instancia u$s 170,80, un 12,8% más.

Aun así, el economista duda de la efectividad de la medida por el nivel de brecha cambiaria actual y por el hecho de que se trata de una medida disponible solo por un mes.

Similar análisis hace Juan Ignacio Paolicchi, economista de Empiria. "El campo sigue operando con una brecha enorme. Antes recibía el 29% de sus dólares y ahora recibirá el 31%. No cambia nada, en esencia", analizó.

"Antes el productor iba con los pesos a comprar dólares a $ 330. Hoy va a poder comprar 30% de esos pesos a $ 240. No es que hay un nuevo tipo de cambio para liquidar", agregó.

¿Hay rulo?

La Comunicación A 7556 del BCRA publicada este miércoles detalla que quienes accedan a este tipo de cambio diferencial no podrán, por 90 días : concertar ventas en el país de títulos valores con liquidación en moneda extranjera; realizar canjes de títulos valores emitidos por residentes por activos externos; hacer transferencias de títulos valores a entidades depositarias del exterior; adquirir en el país títulos valores emitidos por no residentes con liquidación en pesos; ni comprar certificados de depósitos argentinos representativos de acciones extranjeras.

Tampoco podrán adquirir títulos valores representativos de deuda privada emitida en jurisdicción extranjera; ni entregar fondos en moneda local ni otros activos locales (excepto fondos en moneda extranjera depositados en entidades financieras locales) a cualquier persona humana o jurídica, residente o no residente, vinculada o no, para recibir como contraprestación previa o posterior, de manera directa o indirecta, por sí misma o a través de una entidad vinculada, controlada o controlante, activos externos, criptoactivos o títulos valores depositados en el exterior.

La restricción a operar dólar MEP, no obstante, no rige para los 90 días previos. Esto implica que los productores que accedieron a divisas a precio del MEP en los últimos 90 días podrán comprar el 30% de lo liquidado al tipo de cambio de dólar ahorro . Pero quienes lo hagan no podrán luego comprar dólar MEP en los 90 días posteriores al acceso al mercado de cambios.



Dentro de la City hay quienes señalan que la medida restringe la compra de CCL pero no así la venta . Por ello es que hay quienes argumentan que podría surgir un rulo legal para los productores que incrementaría la mejora de 12,9% a 13,8% .

Suponiendo que el productor liquidara u$s 1000, tendría acceso a u$s 300 a $ 226. La compra de esos u$s 300 le demandarán $ 67.800. Si luego vendiera esos dólares al valor del CCL, de $ 330, obtendría unos $ 99.000, dejándole una ganancia de $ 31.200 por cada u$s 1000 liquidados.

Nueva letra dólar linked: nacen las Lediv

Por otra parte, el BCRA emitió también una segunda circular mediante la cual creó un nuevo instrumento que ajusta por el tipo de cambio oficial. A través de la Comunicación A 7557, introdujo las Lediv, Letras Internas del BCRA en dólares liquidables en pesos por el tipo de cambio oficial a tasa cero.

Según precisó la autoridad monetaria, podrán participar de los llamados a suscripción de estas Letras aquellas entidades financieras que tengan en cartera depósitos con tasas de Interés Variable calculada conforme al valor mayorista del dólar.