Mauricio Macri criticó duramente la postura del Gobierno en la Guerra Rusia-Ucrania: "Nos avergüenza"

El expresidente Mauricio Macri criticó duramente la postura del Gobierno argentino frente a la guerra Rusia-Ucrania. Por medio de una carta publicada en redes sociales, el líder de Juntos por el Cambio señaló que "el Presidente y todo el Poder Ejecutivo deberían condenar a Rusia".

En el breve texto indicó que Alberto Fernández "eludió expresar una condena rotunda" y pidió que Argentina acompañe "las sanciones internacionales" a Vladimir Putin.



El exmandatario sostuvo que el comunicado oficial de la Cancillería sobre el conflicto bélico "se escabulló en jerga diplomática para evitar cuidadosamente hablar de invasión, de guerra, de ofensiva rusa y de la violación de la soberanía territorial de Ucrania".

"Esta actitud oficial nos avergüenza a gran parte de los argentinos que vemos las terribles imágenes de la invasión iniciada por Putin, filmadas por los propios civiles indefensos", aseguró.

El pasado jueves tanto Macri como Juntos por el Cambio habían repudiado las acciones de Rusia. Hoy el expresidente fue más allá y apuntó a la "falta de valentía, de solidaridad y de humanidad" del gobierno del Frente de Todos.

"El Presidente y todo el Poder Ejecutivo deberían condenar a Rusia, hablar de invasión, acompañar las sanciones internacionales y anular de inmediato los convenios militares que firmó con Putin. Nada de eso parece que hará este gobierno", criticó.

Las declaraciones de Jaime Durán Barba

El asesor político y consultor de imagen Jaime Durán Barba dijo hoy estar "avergonzado" por la decisión del gobierno argentino de evitar condenar a Rusia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) por su invasión armada a Ucrania, al tiempo que remarcó que el presidente Alberto Fernández "no tiene ni idea de lo que es la política exterior".

"No tiene nombre, me avergüenza y apena. Nuestro Presidente no tienen ni idea de lo que es la política exterior", precisó Durán Barba esta mañana por Radio Rivadavia.

El ecuatoriano, quien fue asesor de Mauricio Macri, se refirió a la guerra Rusia-Ucrania y ejemplificó: "Si la llevan al ciberespacio pueden fácilmente destruir al internet y ahí tendrían problemas todos los seres humanos".

Asimismo, advirtió que en la guerra que mantiene en vilo al mundo entero hay "personas antiguas que no entendieron la nueva evolución de la tecnología y pueden destruir a la humanidad".

Por otra parte, analizó el papel de China y señaló: "Es la gran potencia. Tiene una lógica que es difícil de entender desde occidente", pero detalló que "ellos siempre han jugado a sus intereses, pensando que el mundo tiene un centro y allí están ellos".

A su vez, aseguró que no es un país comunista: "Con la caída del Muro de Berlín, adoptó una economía capitalista". "China sabe que una guerra como esta va a hacernos pedazos a todos", continuó.

Por último, se refirió a una posible candidatura presidencial de Mauricio Macri en el 2023: "Es posible que sea uno de los precandidatos de Juntos por el Cambio, pero todo depende de cómo haga las cosas".

El larretismo también se expresó

Desde el larretismo también salieron criticas al accionar del Gobierno en el conflicto europeo. En tono más moderado, el secretario General y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad, Fernando Straface, cuestionó la posición oscilante del Gobierno frente a la crisis generada por la invasión rusa de Ucrania y advirtió que la posición de Argentina "empezó desde un lugar relativo y deficitario y todavía está en construcción".

"La reunión de Alberto con Putin puso en un lugar malo la escalada de la Argentina. La reputación y los alineamientos más estructurales de un país se construyen en una declaración y sus consecuencias. Al gobierno nacional le falta profesionalismo en política exterior , una reunión como la que tuvo Alberto con Putin se prepara con muchísimo más tiempo, es una falta más de mediano plazo y de ejecución ineficiente", dijo Straface.

"Probablemente el gobierno nacional esté tratando de volver sobre sus pasos en términos de los errores cometidos antes con el inoportuno viaje a Rusia y las desafortunadas declaraciones del presidente en la reunión con Putin", dijo el Secretario General y de Relaciones Internacionales porteño.