Guerra Rusia-Ucrania: fuerte condena de Macri y Juntos por el Cambio

Las repercusiones por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania se producen en todo el planeta, y la Argentina no está exenta. Más allá del comunicado de la Cancillería y su "firme rechazo" a la invasión, referentes opositores salieron también a condenar las medidas disputas por el gobierno de Vladímir Putin.

Mauricio Macri consideró que "los ataques de Rusia a Ucrania son una flagrante violación a la integridad territorial de una nación independiente. El mundo ingresa en una etapa sombría de consecuencias imprevisibles".

Los ataques de Rusia a Ucrania son una flagrante violación a la integridad territorial de una nación independiente. El mundo ingresa en una etapa sombría de consecuencias imprevisibles. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 24, 2022

En su cuenta de Twitter, el ex Presidente condenó "la acción de la Federación Rusa como un ataque directo a la vida humana, la paz y la libertad de Ucrania y del mundo. Envío mi solidaridad al pueblo de Ucrania y a la comunidad de ucranianos en Argentina".

Patricia Bullrich, por su parte, reiteró sus duras críticas contra Putin y volvió a tomar posición. "El objetivo de Putin es la expansión mediante la conquista y la guerra para imponer un régimen. Argentina no puede, no debe avalar este avasallamiento a la soberanía de Ucrania. No queremos una Argentina del lado de los invasores", sostuvo la presidenta del PRO.

larreta también se pronunció

Mientras tanto, Horacio Rodríguez Larreta celebró la toma de posición de Cancillería. "Sobre la invasión de la Federación Rusa a Ucrania: finalmente, el gobierno nacional acaba de pronunciarse en los términos que veníamos reclamando".

Además, vinculó la cuestión al conflicto que la Argentina mantiene con el Reino Unido en el Atlántico sur, ya que agregó que "la integridad territorial significa que no se puede usar la fuerza contra el territorio o la independencia de un país. Es uno de los principios que invocamos para reclamar la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur".

Sobre la invasión de la Federación Rusa a Ucrania: finalmente, el Gobierno Nacional acaba de pronunciarse en los términos que veníamos reclamando desde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y desde la Secretaría de Relaciones Internacionales del PRO. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 24, 2022

También dentro del PRO, Fulvio Pompeo, uno de los referentes en materia de Relaciones Internacionales de ese espacio político, se sumó a las condenas ante "la invasión desplegada por la Federación Rusa en Ucrania, violando la integridad territorial de ese país".

postura radical

Desde el radicalismo también se sumaron voces críticas a las acciones bélicas iniciadas por Moscú. Gerardo Morales, presidente del partido, consideró que "la invasión militar de Rusia a Ucrania es un hecho grave y preocupante para la comunidad internacional. Ninguna nación puede injerir en la soberanía o en la autonomía de otra nación, ni utilizar la fuerza. La Argentina debe mantenerse firme siempre del lado de la paz".

El senador Alfredo Cornejo fue otro de los que se expidió. Sostuvo que "el ataque de Rusia contra Ucrania es un hecho gravísimo que viola todas las convenciones internacionales frente a los conflictos entre naciones. La actitud y decisión de Vladímir Putin es repudiable y debe ser llamado a la reflexión para poner fin a estos ataques".

El ataque de Rusia contra Ucrania es un hecho gravísimo que viola todas las convenciones internacionales frente a los conflictos entre naciones. La actitud y decisión de Vladimir Putin es repudiable y debe ser llamado a la reflexión para poner fin a estos ataques. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 24, 2022

Finalmente, Mario Negri, titular del interbloque en Diputados, no dejó pasar la oportunidad de criticar al gobierno nacional. "Putin comenzó la agresión a Ucrania, que no es otra cosa que generar una guerra, tal como todo el mundo lo vio venir. Salvo el gobierno argentino, que le ofreció a Rusia ser la puerta de entrada a América Latina. Los errores en política internacional se pagan", aseguró el cordobés.

