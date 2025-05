Duran Barba criticó la campaña del PRO en CABA y fulminó a Mauricio Macri: "Si querían municipalizar..."

La derrota del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, su histórico bastión, reconfigura el mapa político porteño tras las elecciones del domingo. El candidato oficialista, Manuel Adorni, se impuso con algo más del 30% de los votos. Le siguió el radical / peronista Leandro Santoro, que alcanzó poco más del 27%. En tercer lugar, muy lejos, quedó Silvia Lospennato, con apenas el 15%. La caída del PRO, partido que gobierna la Ciudad hace 19 años, encendió las críticas internas. Pero una de las más duras vino desde afuera: Jaime Durán Barba, el exasesor estrella de Mauricio Macri, no ahorró cuestionamientos.

Durante una entrevista en LN+, Durán Barba atribuyó el triunfo de Adorni a la eficacia comunicacional del oficialismo libertario y no dudó en señalar los errores garrafales del PRO. "Milei es una persona que sabe atraer la atención. Ellos son los que ponen siempre la agenda", afirmó. Para el consultor ecuatoriano, no se trata de impulsos azarosos: "Eso es una técnica, no es algo que se les ocurre cada vez que amanece. No, tienen un plan".

A su juicio, el riesgo que asumió el gobierno al postular a su vocero como candidato fue alto, pero la jugada resultó exitosa. "Hicieron un cálculo que a mí me parecía peligroso. Porque cuando pones de candidato al vocero del Presidente, estás poniendo al Presidente. Entonces, si es que pierde el vocero y sale cuarto, el Presidente tiene un golpe terrible. Si sale primero tiene un triunfo importante. Les salió bien".

El análisis más punzante lo reservó para la estrategia del PRO y el rol de Mauricio Macri en la campaña de Lospennato. Durán Barba consideró que fue un error haber ceder a nacionalizar la elección. "Si querían municipalizar la elección, Mauricio no debía tener tanto protagonismo", sostuvo. En su visión, el expresidente debió mantenerse al margen: "O se postulaba como candidato o dejaba crecer a quien eligió".

También hizo referencia a la dinámica de poder dentro del PRO, marcada -según él- por una lógica patriarcal que debilitó a la postulante. "Con un líder que no es candidato, pero es el que manda. Entonces ´tú mujer haces esto, tú mujer haces otro´. Eso es horrible". En ese marco, cuestionó el hecho de que Macri opacara a su propia candidata. "Si eligió esa candidata debía dejar que esa candidata -la conozco, me parece una mujer inteligente, piense lo que piense, es una mujer valiosa- se desarrolle".

Incluso recordó un episodio que, según él, retrata el desánimo de Lospennato ante lo que percibía como una derrota inminente. "Contó intimidades como que la candidata lo llamó llorando, queriendo renunciar después de Ficha Limpia. Dijo que ella había dicho que ‘no nos va a ir bien'. Y ella misma en un programa de televisión le dice a Mauricio: ‘No digas eso'".

Durán Barba contrastó ese escenario con la solidez comunicacional de Milei, a quien comparó con Donald Trump. "Hay varios libros que se han publicado ahora a propósito del presidente Trump. Él cumple cuando comunica que combate a la casta. Si es cierto o no es cierto, es otro problema. Pero él comunica eso permanentemente". Y remató: "Siempre está haciendo cosas que parece que afectan a los que están injustamente usufructuando del Estado. Y eso le gusta a la gente. Eso es lo mismo que hace Trump. Es lo mismo que hacen varios dirigentes de esta tierra. Y les resulta".

Sin vueltas, el asesor que durante años moldeó la imagen de Macri sentenció lo que para él fue una verdad evidente: en esta elección, el PRO dinamitó su propia campaña y pagó el precio en las urnas.