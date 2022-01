Martín Guzmán: "El acuerdo con el FMI no es de ajuste"

Este viernes, y tras el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía Martín Guzmán aseguró que "se llegó al mejor acuerdo que se podía lograr" .

" Este es un acuerdo que no es un acuerdo de ajuste, el estado no se va a contraer y no va a lastimar la posibilidad de financiar lo que los argentinos necesitan para vivir mejor, no hay recortes en educación, no se afectan derechos de jubilados, nada indica que vaya a haber ajuste en salud. La política fiscal va a ayudar a la recuperación, invertir más en lo que genera más capacidad productiva, obra pública, ciencia y tecnología", manifestó el titular de la cartera de Economía, en diálogo con Telefe Noticias.

Acuerdo con el FMI: Axel Kicillof dijo que "evitará una verdadera catástrofe"



Asimismo, y ante la consulta, Guzmán hizo referencia al acompañamiento de Cristina Kirchner en la negociación con el organismo internacional. "Todo el Frente de Todos ha estado trabajando, ha habido conversaciones. Luego el Congreso debe decidir si aprueba este acuerdo. Al Congreso llegará en su momento. Hoy vimos una reacción positiva en varios sectores de la sociedad. Ahora hay que seguir bajando la inflación, seguir creando empleo", expresó.

Por su parte, el ministro habló del alcance del acuerdo con el FMI y posible impacto en las tarifas. "Los aumentos de las tarifas van a ser lo que ya se anunció, va a haber una segmentación de subsidios para focalizarlos en quienes más lo necesita para que el estado reasigne recursos para lo que más le genera capacidad productiva", explicó.

"Lo malo es que en el 2018 se haya vuelto al FMI, establece una dependencia, esa es la realidad con la que lidiamos hoy. El FMI apoya un programa que no tiene reforma laboral ni previsional , no hay ajuste ni privatización. Si hay ajuste no desde del FMI, tiene que ver con que hay inflación en Argentina, hay que ordenar la cuestión fiscal. Argentina va a tener años de relacionamiento con el FMI porque el Gobierno anterior tomó 45.000 millones de deuda . Que esté el FMI en Argentina es un problema pero logramos el mejor acuerdo posible", subrayó el ministro de Economía, al ser consultado por los costos del acuerdo.

Acuerdo con el Fondo: cómo se enteró Cristina Kirchner y su llamativo silencio



Y agregó: "No está contemplado aumento de impuestos, sí vamos a fortalecer la administración tributaria, atacar problemas de evasión para mejorar la situación de los contribuyentes".

En referencia a cuánto tiene que crecer la Argentina en el 2022, Guzmán aseguró: "Se trabaja con rangos y estamos de acuerdo, para el Gobierno se habla de un 4%".

"Claramente si el FMI no fuera parte de la escenografía no habría deuda, tendríamos menores restricciones. Es el mejor programa que se pudo alcanzar en este contexto. Establece un camino transitable para poder seguir creciendo en Argentina", dijo el ministro.

FMI: Javier Milei fue lapidario contra el acuerdo por "defender la casta política"



Y concluyó: "La deuda sigue estando, lo que logramos fue refinanciarla para tener más tiempo, no estar aplastado por una deuda que nos impediría crecer, a medida que vamos creciendo generamos más capacidad de pagar nuestra deuda, esta deuda se va a terminar pagando en el 2034. Con el desembolsos que van llegando se va a ir pagando lo que pidió el Gobierno anterior, el resto quedan como reservas. Este problema va a llevar más de un década resolverlo".