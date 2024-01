Martín Guzmán, duro contra Javier Milei: "el 25% de inflación no es para terminar en andas"

Mientras un plenario de comisiones que lleva adelante la Cámara Baja para discutir el ajuste que plantea la 'ley ómnibus', el exministro de Economía, Martín Guzmán expresó su preocupación por las políticas de shock que impulsa el Gobierno Nacional.

"El esquema va a generar mayor pobreza y desigualdad. Este gobierno lo que está haciendo es concentrar los costos de todo ajuste en la clase media, en la población informal y en la población jubilada. No veo un recorte sobre la casta" , advirtió en una entrevista radial para CNN.



También reconoció que aunque "venimos de una situación con tasas de inflación que van en detrimento del sistema económico", la forma en la que se abordan los desajustes "va a generar una mayor fractura social y no va a conducir a una mayor estabilidad económica".



El funcionario también se refirió al índice de precios al consumidor (IPC) del mes de diciembre que alcanzó el 25,5% y cerró el acumulado de 2023 con un 211,4%, la cifra más alta registrada desde 1990. "No es para terminar en andas", advirtió en alusión a la expresión que utilizó Javier Milei para elogiar la gestión del Ministro de Economía, Luis Caputo.

Sobre el ambicioso plan de dolarización y las medidas económicas que impulsa la gestión actual expresó que "se está preparando el terreno para esa situación" , y que hoy tenemos un pasivo del BCRA que se está dolarizando". En ese sentido coincidió en que "eventualmente la Argentina tiene que converger a una unificación" pero que para llegar a esa instancia "tiene que haber importantes reservas".



Guzmán también se diferenció sobre las políticas implementadas por su sucesor y excandidato presidencial de Unión por la Patria. "Cuando reducís un impuesto cae la recaudación y si no hacés nada aumenta el déficit. Yo no lo hubiera sacado el impuesto a las Ganancias" , refirió a la decisión de Sergio Massa que benefició a un universo de 800.000 trabajadores.

En cuanto a su paso por el Ministerio de Finanzas durante el Gobierno de Alberto Fernández se refirió a las dificultades que tuvo que atravesar el primer año de gestión por la crisis sanitaria por COVID-19 y las consecuencias que tuvo que enfrentar el Gobierno. "En el 2020 hubo pandemia y no había crédito, la emisión significó que no haya mayor desempleo".

Y agregó: "A nadie le cayó simpático tener que emitir en el gobierno de Alberto, pero no había crédito. Cuando no hay crédito hay que elegir entre el estado no financia las políticas pero no hay trabajo o hacemos lo que hicimos" , puntualizó. También reconoció que "hubo razones por las que tuvo sentido la emisión, y una parte que no" y que en 2021 se debió bajar poco más la emisión monetaria.

Por otra parte lamentó que "no fueron capaces de una modificación del esquema cambiario para que el BCRA deje de perder reservas", y que tampoco tuvieron la posibilidad de bajar los subsidios a la energía.

También abordó la tensa relación con la exvicepresidenta, Cristina Fernández que derivó en su posterior renuncia "fue un proceso largo. No había más tiempo para el país, no se estaba pudiendo ejecutar la política económica", reflexionó.