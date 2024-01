Un ex funcionario clave de Alberto Fernández apoyó la Ley Ómnibus: "Hay que acelerar la aprobación"

Antonio Aracre, consultor de empresas y jefe de Gabinete de Asesores durante el gobierno de Alberto Fernández, se refirió a Ley Ómnibus y habló de la importancia de su rápida aprobación en el Congreso.

"Este gobierno hace una fuerte apuesta a que el proceso de reordenamiento se dé de una forma bastante atípica, a través de un ancla real, que es el déficit fiscal cero, o mejor dicho, el superávit fiscal", planteó el analista en diálogo con Radio Rivadavia.

"La realidad es que para que esto funcione bien como un ancla antiinflacionaria, se deberían ver signos rápidos y eso depende de que el DNU no caiga y de que la Ley Omnibus se apruebe , para que efectivamente en marzo empecemos a ver un descenso significativo de la inflación", explicó.

Para Aracre, si eso no ocurriera, "estaría en problemas este proceso que inició el gobierno" y la situación sería peor.

"El mercado duda del acompañamiento político a estas medidas de reordenamiento fiscal que impuso el Gobierno, y como duda, lo expresa a través de lo que en Argentina se conoce como una moneda de refugio, que es el dólar", apuntó sobre la brecha cambiaria.

" Por eso es que es muy importante que el Congreso acelere la aprobación de de la Ley Omnibus , para que no haya dudas de que efectivamente todo lo que está allí para obtener un superávit fiscal, se cumpla", insistió.

De lo contrario, advirtió que "al Gobierno no le va a quedar otra alternativa para marzo o abril que acudir a un esquema más ortodoxo en lo que se conoce como planes de estabilización, que es el de un ancla cambiaria ".

"Siempre el ancla nominal de un plan de estabilización fue un tipo de cambio fijo. Acá Milei ha decidido acudir a otro esquema mucho más libre, pero requiere una disciplina fiscal híper ortodoxa, que para que sea creíble tiene que salir rápido del Congreso y no se tiene que caer el DNU en la Justicia ni en ninguna parte", evaluó.

Consultado sobre si estaba "arrepentido" de haber asumido y de haber pasado por el gobierno de Alberto Fernández, aseguró que sí .