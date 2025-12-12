Los bancarios firmaron este viernes una nueva actualización salarial en línea con el último dato de inflación y llevaron el salario inicial por encima de los dos millones de pesos.

La suba, del 2,5%, como el IPC de noviembre, será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, se informó.

De esta manera, los trabajadores del sector acumularon en los primeros once meses del año un 27,9% de aumento sobre los salarios de diciembre 2024.

El salario inicial, por su parte, quedó fijado en $ 2.008.641,07.

Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria

Las partes acordaron además continuar con el mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales del presente año durante los tres primeros meses de 2027

Asimismo se comprometieron a continuar con la negociación paritaria en la segunda quincena de marzo.

“De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios", destacaron desde el espacio sindical que encabeza Sergio Palazzo.

En las próximas horas se darán a conocer cómo quedan todas las escalas salariales actualizadas.