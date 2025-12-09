La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó este martes un paro nacional y marcha al Congreso en rechazo al proyecto de reforma laboral que será tratado en el Congreso.

La medida de fuerza, que también incluyó reclamos por recortes y mejoras salariales, se produjo luego de la publicación del decreto 865/2025 que oficializó el llamado a sesiones extraordinarias .

Paro nacional de ATE contra la reforma laboral: la decisión que tomó el Gobierno

Mientras tanto, el Gobierno respondió con una contundente medida: se les descontará el día a los empleados estatales que adhirieron a la convocatoria.

El secretario general de ATE-Capital, Daniel Catalano, aseguró que las modificaciones propuestas por la administración libertaria buscan la “desaparición de la organización sindical” y de los convenios colectivos de trabajo.

La convocatoria de ATE para el paro nacional.

“Pretenden que se pongan en duda los acuerdos de estabilidad laboral, que no haya más indemnizaciones o que en algunos sectores te obliguen a renunciar para volver a contratarte”, afirmó Catalano en diálogo por Radio Splendid.

El sindicalista también vinculó la medida de fuerza con la agenda legislativa del oficialismo: “Ayer salió en el comunicado oficial en donde el Gobierno llamó a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. No solamente van por la reforma laboral, sino que van por la reforma penal".

Cuáles son los reclamos de ATE

La protestas se basan en tres ejes principales: el rechazo a la reforma laboral, la reapertura de paritarias y el recorte en organismos descentralizados.

Además, los estatales rechazan los posibles ajustes que podrían afectar a cerca del 10% de los trabajadores en organismos como el CONICET, el INDEC, la ANSeS, el INTA y el INTI, entre otros.

Además, en el ámbito porteño los trabajadores que se adhieran a la medida de fuerza abandonaron sus lugares de trabajo a las 10.30 para dirigirse a la Plaza del Congreso.

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, destacó que el paro que cumple la entidad en todo el país tiene “un acatamiento promedio que supera el 90%”.