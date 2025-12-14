El Tribunal Supremo instruye la causa contra Ábalos y su entorno por presunta corrupción y pagos opacos.(Fuente: Shutterstock)

En el marco del debate legislativo por el proyecto de Ley de Modernización Laboral que el Poder Ejecutivo envió al Senado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) difundió un comunicado en el que expresó un rechazo puntual a dos artículos de la iniciativa. El pronunciamiento se concentra en disposiciones que, según la entidad, afectan de manera directa la continuidad de la Justicia Nacional del Trabajo.

Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) Asoc de Magistrados

El texto, fechado en la Ciudad de Buenos Aires el 12 de diciembre, cuestiona específicamente los artículos 90 y 91 del proyecto. De acuerdo con la asociación, esas disposiciones avanzan sobre la estructura del fuero laboral y plantean un escenario de disolución de la Justicia Nacional del Trabajo.

“La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional rechaza de manera categórica las pretendidas modificaciones que contiene el proyecto de Ley de Modernización Laboral, tendientes a la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo”, señaló el comunicado.

En ese sentido, la entidad afirmó que resulta “inadmisible la redacción de los arts. 90 y 91 y de todos aquellos allí propuestos que impliquen atentar contra la vida del fuero nacional citado”.

El documento también remarca que cualquier modificación debe realizarse “dentro de un marco de respeto a las instituciones que garantice la independencia judicial y el no avasallamiento de los fueros nacionales”. En esa línea, la AMFJN sostiene una postura histórica vinculada a la preservación de la estructura judicial y a la defensa de la división de poderes.

Mientras el Senado se dispone a analizar el proyecto de modernización laboral en el marco de las sesiones extraordinarias, la Asociación de Magistrados señaló que mantiene una vigilancia activa sobre el proceso legislativo. “Mantenemos el estado de alerta permanente mientras avanzamos en el estudio minucioso de las acciones a adoptar y la comunicación fluida con los miembros de nuestra institución”, indicó el comunicado.

Qué propone la reforma laboral que impulsa el Gobierno

El proyecto de Ley de Modernización Laboral que el Poder Ejecutivo envió al Congreso busca actualizar el marco normativo vigente, con el objetivo declarado de adaptarlo a los cambios económicos, tecnológicos y productivos registrados en las últimas décadas. La iniciativa introduce modificaciones de alcance amplio en la Ley de Contrato de Trabajo y plantea un rediseño de las reglas que regulan las relaciones laborales en la Argentina.

Según explicó el Gobierno al presentar el texto, la reforma apunta a remover distorsiones, simplificar y digitalizar la registración laboral, redefinir componentes salariales que integran las indemnizaciones, modernizar licencias y procedimientos y ordenar responsabilidades, con especial foco en las pequeñas y medianas empresas.

Los principales cambios que plantea el proyecto de modernización laboral

El articulado incorpora incentivos para la formalización del empleo, nuevas reglas para la economía de plataformas y mecanismos destinados a reducir la litigiosidad laboral. Entre los ejes centrales aparecen la digitalización total de trámites, la flexibilización de la jornada mediante bancos de horas, la posibilidad de fraccionar vacaciones, cambios en la negociación colectiva y la eliminación de la ultraactividad sindical.

Javier Milei firma el proyecto Prensa Presidencia

El proyecto también habilita esquemas alternativos para las indemnizaciones por despido, introduce un régimen específico para repartidores de plataformas digitales, reemplaza la ley de teletrabajo por acuerdos flexibles entre partes y establece nuevas pautas para el ejercicio del derecho de huelga en servicios esenciales.

El debate político y sindical que se abre en el Congreso

La iniciativa ya está generando un debate intenso tanto en el plano político como sindical. Mientras el oficialismo sostiene que el proyecto busca dar previsibilidad al sistema y dinamizar el mercado de trabajo, distintos sectores gremiales advierten sobre una flexibilización de derechos laborales y anticipan resistencia a varios puntos del articulado.

En paralelo, actores institucionales del Poder Judicial comenzaron a pronunciarse sobre aspectos específicos del proyecto, especialmente aquellos vinculados con la organización y competencia de la Justicia del Trabajo, sin extender esas objeciones al conjunto de la reforma.

Cómo será el tratamiento legislativo y qué comisiones intervienen

El Gobierno está impulsando un tratamiento acelerado del proyecto en el marco de las sesiones extraordinarias. La estrategia oficial contempla la conformación inmediata de las comisiones y la obtención de un dictamen que habilite su discusión en el recinto antes de fin de año, aunque la prioridad legislativa sigue siendo el Presupuesto 2026.

La comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado será el ámbito central del debate, mientras el oficialismo busca ordenar su integración para facilitar la construcción de consensos que permitan avanzar con la iniciativa.

La comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado será el ámbito central del debate

Los próximos pasos del Gobierno en materia laboral

Aunque la reforma laboral forma parte del paquete de iniciativas clave del Ejecutivo, el propio Gobierno ya anticipó que algunos capítulos quedarán para una etapa posterior. La reforma sindical y los cambios tributarios de fondo no integran el temario inmediato y se proyectan para una ampliación de las sesiones extraordinarias o para el inicio del período legislativo de 2026.

En ese contexto, la modernización laboral se discute en paralelo con otros proyectos estratégicos del oficialismo, como el Presupuesto, la Inocencia Fiscal y el compromiso de estabilidad fiscal y monetaria, en una agenda que concentrará buena parte del debate político de los próximos meses.