Peligran los vuelos en Navidad y Año Nuevo: alertan por un paro que afectaría a miles de pasajeros. Foto: Reuters

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunció que podrían hacer un paro aeronáutico en diciembre por “incumplimiento salarial”. De esta manera, corren riesgo los vuelos nacionales e internacionales para Navidad y Año Nuevo.

Justamente, se trata de una época en la que muchos argentinos aprovechan para viajar hacia otras provincias o países para pasar las fiestas de fin de año en familia o por vacaciones.

Peligran los vuelos en Navidad y Año Nuevo: alertan por un paro que afectaría a miles de pasajeros. Foto: Archivo

¿Por qué habrá un nuevo paro de controladores aéreos?

El detonante de estas medidas de fuerza radica en el incumplimiento de un acuerdo paritario firmado hace más de tres meses con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Según ATEPSA, la empresa no avanzó en cláusulas esenciales relacionadas con la carrera profesional, las condiciones de trabajo y la actualización de tareas, lo que afecta directamente la estabilidad laboral e ingresos de los controladores.

El reclamo se reabrió en noviembre de 2025, tras una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo en agosto, que no generó avances concretos. En ese mes, las protestas iniciales se limitaron a la aviación de carga durante el turno noche, pero ahora escalan a vuelos comerciales.

“Pedimos a EANA que dé respuestas y advertimos que, si no hay diálogo, vamos a profundizar las medidas de fuerza”, declararon desde el sindicato. Por su parte, EANA sostiene que el acuerdo paritario vigente hasta diciembre no presenta demoras salariales, aunque el gremio insiste en problemas estructurales más profundos.

Este conflicto laboral en aviación no es aislado: ya en noviembre, las acciones afectaron la logística de productos agrícolas, industriales y farmacéuticos en aeropuertos principales.

¿Cuándo comenzará el paro y cómo afectará a los vuelos?

El plan de lucha, iniciado el 3 de noviembre de 2025, volverá el 17 de diciembre, con un paro progresivo en vuelos nacionales e internacionales. Las interrupciones incluirán:

Autorización de aeronaves y vehículos en tierra.

Recepción y transmisión de planes de vuelo.

Si el diálogo no prospera, las protestas podrían prolongarse durante Navidad (25 de diciembre) y Año Nuevo (31 de diciembre y 1 de enero), coincidiendo con el pico de demanda aérea.

Peligran los vuelos en Navidad y Año Nuevo: alertan por un paro que afectaría a miles de pasajeros. Foto: ATEPSA

Recuperación de tráfico aéreo de Argentina

Un informe de Aeropuertos Argentina en abril de este año mostró una gran recuperación en el flujo de pasajeros internacionales, con cifras que superan en un 15% al 2019, por lo que superó los niveles pre-pandemia.

Solo en marzo de 2025, se alcanzaron los 1,4 millones de clientes mensuales, es decir, que subió un 2% a comparación con febrero. Además, ese mismo valor creció un 21% respecto al mismo mes del año anterior.

Las operaciones diarias dieron un promedio de más de 45.000 pasajeros y 265 por día, manteniendo un nivel de ocupación del 85%.

Por su parte, el mercado doméstico también creció con un 12% en comparación con los datos interanuales. Mientras tanto, el promedio diario de pasajeros fue de 88.750 pasajeros y 698 movimientos con 84% de ocupación.