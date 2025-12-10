La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) confirmó un paro de 24 horas y una marcha provincial para el jueves 11 de diciembre. La decisión se tomó tras la votación en las asambleas docentes y ante la falta de convocatoria a una nueva reunión por parte del Gobierno provincial.

El sindicato explicó que la medida responde al rechazo a la reforma laboral, previsional y educativa impulsada por el Gobierno Nacional, además de exigir respuestas concretas a los reclamos salariales y laborales del gremio.

¿Por qué ATEN convoca al paro?

A través de sus redes sociales, ATEN informó que la protesta será “contra la Reforma Laboral, la reforma previsional y educativa impulsada por el Gobierno Nacional y por respuestas a los reclamos de ATEN”. La jornada incluirá una manifestación desde el Monumento a San Martín, a partir de las 11.

Mientras tanto, otros gremios estatales como ATE, UPCN y Viales aceptaron la propuesta salarial mejorada del Gobierno, que consiste en extender por un semestre el acuerdo por IPC (Índice de Precios al Consumidor) , con revisión en el segundo semestre. ATEN, en cambio, reclama que el acuerdo sea anualizado, lo que implicaría modificar los convenios ya cerrados con la mayoría de los sindicatos.

Paritarias: ¿qué reclama ATEN?

El gremio docente insiste en anualizar el ajuste por IPC, una demanda que podría prolongar el conflicto y generar tensión con los demás gremios que ya aceptaron la oferta. El Gobierno provincial recordó que el acuerdo salarial vigente vence el 31 de diciembre, y que la última cuota se pagará con los sueldos de enero y los primeros días de febrero, dejando margen para negociar.

La propuesta oficial también incluía un bono extraordinario de $ 380.000 a pagar en la segunda quincena de enero. Sin embargo, ATEN lo consideró “insuficiente” y reclama una recomposición real del salario.

SiProSaPuNe se suma al paro

El Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (SiProSaPuNe) anunció que se plegará al paro del jueves 11, sumando además un quite de colaboración y retención de tareas ambulatorias desde el martes 9 hasta el viernes 12 de diciembre.

La medida se da en rechazo a las paritarias a la baja y exige la apertura inmediata de una mesa salarial específica para el sector salud. “Reclamamos poder discutir nuestras propias condiciones laborales y salariales, sin la intervención de sectores ajenos que priorizan acuerdos mezquinos para los trabajadores en beneficio de sus propios intereses. La salud pública debe ser un eje central en la agenda del gobierno de la Neuquinidad”, expresaron en un comunicado difundido en redes sociales.