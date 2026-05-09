Los empleados de comercio nucleados en la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) recibieron buenas noticias sobre una recomposición salarial y en mayo tendrán un nuevo aumento en sus salarios. Tras la homologación del último acuerdo paritario, los trabajadores del sector percibirán un esquema mixto que eleva los pisos salariales por encima de la barrera del millón de pesos para la mayoría de las categorías. La clave de la liquidación de mayo reside en la integración de dos tramos no remunerativos que buscan recomponer el poder adquisitivo frente a la volatilidad de precios. Este beneficio se desglosa de la siguiente manera: Estas sumas mantendrán su carácter no remunerativo hasta junio inclusive. Recién a partir de julio de 2026, los $ 120.000 se incorporarán al salario básico, lo que impactará en el cálculo de adicionales como antigüedad, presentismo y el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo). El escenario actual es de transición. Se espera que el gremio mercantil y las cámaras empresarias vuelvan a reunirse durante el mes de junio. El objetivo de las mesas de negociación será analizar la inflación acumulada del semestre y asegurar que la transición de los bonos al básico no erosione la línea de flotación económica de los trabajadores hacia la segunda mitad del año.