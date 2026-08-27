Mapa de la deuda en CABA: cuáles son los barrios más morosos de la Ciudad de Buenos Aires.

La morosidad se convirtió en uno de los temas principales de la agenda de los argentinos. Según el mapa de la deuda, una de cada cuatro personas está en situación de mora a nivel país por un total de $ 15,79 billones. Desde el mapa interactivo de la página, se puede apreciar cuáles son los barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que más deben.

Cuáles son los barrios de CABA con más morosidad

El mapa con datos de junio 2026 muestra una tendencia clara: l os barrios del corredor norte son los menos morosos, mientras que los ubicados en el corredor sur registran más deudas .

A nivel CABA, la tasa de la mora registra un 11,71% (5,7% menos que el índice nacional) y 13,62% (11,4 puntos porcentuales menos que a nivel nacional. El monto total de la deuda en mora asciende hasta los $ 1,57 billones.

Mapa de la deuda en CABA: cuáles son los barrios más morosos de la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: https://mapadeladeuda.ar/.

Barrios como Palermo, Recoleta, Retiro Belgrano, Núñez y Colegiales registran porcentajes menores a 10%. Por su parte, aquellos ubicados en el corredor sur como La Boca, Constitución, Barracas, Balvanera, Nueva Pompeya y Villa Soldati muestran números que oscilan entre el 15% y escalan hasta el 21%.

Los barrios que se pueden considerar “intermedios” entre el corredor norte y el sur son aquellos que concentran entre 10% y 14% como Caballito, Chacarita, Flores, Villa del Parque, Almagro, Villa Crespo, entre otras.

Mapa de la deuda en CABA: cuáles son los barrios más morosos de la Ciudad de Buenos Aires.

Ranking de barrios de morosidad

De esta manera, el ranking de barrios más morosos quedó de la siguiente manera:

Tasa de mora menor al 10%

Retiro

Recoleta

Palermo

Colegiales

Belgrano

Núñez

Coghlan

Saavedra

Tasa de mora entre 10% y 16%

San Nicolás

Puerto Madero

Almagro

Villa Crespo

Caballito

Parque Chacabuco

Flores

Parque Avellaneda

Vélez Sarsfield

Villa Luro

Liniers

Versalles

Monte Castro

Villa Santa Rita

Paternal

Tasa de mora entre 16% y 25%