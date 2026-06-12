Confirmado | Los jubilados con dos o más hijos pueden cobrar hasta 300 euros más al mes con efecto retroactivo

Miles de hombres en España todavía pueden reclamar un aumento en su pensión gracias a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El fallo determinó que el antiguo complemento de maternidad aplicado únicamente a mujeres era discriminatorio y vulneraba el derecho a la igualdad.

La resolución obligó a modificar el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) para que los hombres también pudieran acceder a esta ayuda económica.

Ahora, quienes se jubilaron entre enero de 2016 y febrero de 2021 y tuvieron al menos dos hijos pueden reclamar el complemento de maternidad con efecto retroactivo y obtener incrementos de hasta el 15% sobre su pensión.

Confirmado | Los jubilados con dos o más hijos pueden cobrar hasta 300 euros más al mes con efecto retroactivo. (foto: archivo).

Qué hombres pueden reclamar el complemento de maternidad en la pensión

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció en diciembre de 2019 que el complemento de maternidad aplicado exclusivamente a mujeres resultaba discriminatorio.

Hasta ese momento, la ayuda estaba pensada para compensar las interrupciones laborales que sufrían muchas madres tras tener hijos.

Sin embargo, el TJUE concluyó que el sistema vulneraba el principio de igualdad al excluir automáticamente a los hombres. Como consecuencia, España modificó el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social para permitir que ambos sexos pudieran acceder al beneficio.

Los hombres que se jubilaron entre enero de 2016 y febrero de 2021 todavía pueden reclamar este complemento siempre que hayan tenido al menos dos hijos.

Además, también pueden solicitarlo quienes cobren una pensión contributiva de viudedad o incapacidad permanente. La Seguridad Social detalla que esta ayuda puede aumentar significativamente la cuantía mensual de la prestación.

Cuánto dinero puede cobrarse con el complemento de maternidad

El importe que puede recuperar cada pensionista depende directamente de la cantidad de hijos que haya tenido. La normativa establece un incremento del 5% sobre la pensión para quienes tengan dos hijos.

En el caso de tres hijos, el complemento aumenta hasta el 10%. Mientras tanto, quienes hayan tenido cuatro o más hijos pueden obtener un incremento del 15% sobre la pensión contributiva.

Según estimaciones de Cabrera Abogados, esto puede traducirse en entre 50 y 300 euros adicionales al mes. Pero el impacto económico más importante aparece con los atrasos acumulados desde la fecha de jubilación.

Si el complemento es reconocido con efecto retroactivo, algunos pensionistas podrían superar los 12.000 euros acumulados. El Tribunal Supremo confirmó además que el derecho a reclamar este complemento no prescribe, algo que amplió todavía más el alcance de las reclamaciones.

Por qué el TJUE obligó a España a cambiar la ley

El origen del conflicto se encuentra en el antiguo complemento de maternidad que estuvo vigente desde enero de 2016. La ayuda se diseñó inicialmente para compensar la pérdida de cotizaciones sufrida por muchas mujeres tras la maternidad.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó en 2019 que excluir a los hombres resultaba contrario al derecho europeo. El TJUE entendió que la medida establecía una diferencia de trato injustificada entre hombres y mujeres pensionistas.

Tras el fallo europeo, España sustituyó el sistema anterior por el actual complemento por brecha de género. La nueva ayuda comenzó a aplicarse en febrero de 2021 y desde entonces ya incluye a hombres y mujeres desde el inicio.

Aun así, miles de jubilados que accedieron a la pensión antes de esa fecha continúan reclamando el antiguo complemento de maternidad. Precisamente ahí es donde se concentra actualmente la mayoría de las reclamaciones judiciales y administrativas.

Confirmado | Los jubilados con dos o más hijos pueden cobrar hasta 300 euros más al mes con efecto retroactivo. (foto: archivo).

Qué deben tener en cuenta los pensionistas antes de reclamar

Los expertos recuerdan que no todos los jubilados pueden acceder automáticamente al complemento. El requisito principal es haberse jubilado entre enero de 2016 y febrero de 2021 y haber tenido al menos dos hijos.

Además, el solicitante debe percibir una pensión contributiva de jubilación, viudedad o incapacidad permanente. En caso de reconocimiento, la Seguridad Social deberá recalcular la cuantía mensual de la prestación y abonar los atrasos correspondientes.

El reconocimiento del complemento puede modificar de manera importante la economía de muchos pensionistas, especialmente en los casos de pensiones más elevadas.

Por ese motivo, distintos despachos especializados aseguran que cada vez más jubilados están iniciando reclamaciones para recuperar las cantidades pendientes.

El fallo del TJUE y las posteriores resoluciones del Tribunal Supremo terminaron convirtiendo este complemento en una de las reclamaciones más relevantes dentro del sistema público de pensiones español.