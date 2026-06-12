El próximo lunes 15 de junio vencerá el plazo para que los extranjeros sin credencial cívica registren su domicilio en Uruguay.

Además, vencerá el plazo para que más de 110 mil empresas pluripersonales concreten el trámite para formar parte del padrón electoral en las elecciones obligatorias del Banco de Previsión Social (BPS).

El domingo 22 de noviembre se elegirán a los representantes de los trabajadores, los jubilados y pensionistas, y las empresas contribuyentes en el Directorio del BPS.

Este trámite lo deben realizar dos grupos de personas. Uno es el grupo de extranjeros que no tienen credencial cívica y deben registrar su domicilio de residencia en Uruguay para integrar el padrón electoral. Este trámite puede realizarse a través de la aplicación habilitada por el BPS o mediante el WhatsApp oficial del organismo en el 098 00 19 97.

Hay alrededor de 100 mil extranjeros registrados formalmente con derecho a voto que deben completar este requisito, explicó uno de los directores del BPS, Ariel Ferrari.

Entre ellos figuran 70.884 trabajadores activos, 13.399 jubilados, 12.108 empresas unipersonales y 1.387 mandatarios de empresas ya designados, señaló el jerarca.

El otro grupo corresponde a las empresas contribuyentes no estatales, pluripersonales o sociedades que deberán designar a una persona que las represente y vote en la elección.

Las empresas pueden realizar el trámite a través del servicio en línea del BPS o por WhatsApp. En caso de haber designado un mandatario en elecciones anteriores, no será necesario volver a registrarlo.

Más de 2,2 millones habilitados para votar

Las elecciones sociales permiten elegir a tres de los siete integrantes del Directorio del BPS. Actualmente, el organismo está integrado por cuatro miembros nombrados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado y tres directores sociales elegidos por los distintos órdenes: trabajadores activos, jubilados y pensionistas, y los empresarios.

Deben votar los jubilados y pensionistas, los trabajadores activos y las empresas contribuyentes de cualquier tipo de aportación.

Esta es la segunda elección más importante del país por cantidad de votantes, detrás de las elecciones nacionales, con más de 2,2 millones de personas habilitadas para sufragar.