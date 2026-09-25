Trump, pulseada 2027 y el elefante en la habitación: las claves de la semana política de Milei

Mauricio Macri volvió a marcar diferencias con el Gobierno de Javier Milei y reveló que habló personalmente con el Presidente para plantearle la necesidad de ampliar el diálogo político, aunque sostuvo que su pedido no encontró respuesta.

“Le dije al Presidente que tenemos que armar equipo”, afirmó el fundador del PRO, quien aseguró que intentó impulsar una dinámica de mayor coordinación con el oficialismo pero que “no hubo eco”.

Macri buscó, sin embargo, separar esas críticas de su respaldo general al rumbo de reformas iniciado por la administración libertaria. “Apoyamos a este Gobierno como nunca nadie lo hizo. Para que ganen, para que saquen las leyes que se necesitan para transformar y para lograr poner al Estado al servicio de la gente y no de políticos corruptos”, sostuvo.

El expresidente hizo estas declaraciones durante una actividad en Jujuy, donde se mostró junto al gobernador Carlos Sadir y Fernando De Andreis. Allí también volvió a poner el foco en la reconstrucción territorial del PRO y definió cuál pretende que sea su papel en esta etapa.

“Hoy mi responsabilidad es tratar de ser mentor, ayudarlos a crecer, a prepararse”, señaló. Y agregó: “Seguimos apostando a la gestión y preparándonos para gobernar en todo el país”.

Macri cuestionó el superávit y el Presupuesto 2027

Macri insistió en que el PRO debe formar dirigentes antes de disputar cargos ejecutivos y planteó como objetivo contar con candidatos competitivos en todo el país.

“Hay que prepararse antes de llegar al cargo, porque el mundo está lleno de buenas intenciones”, sostuvo. “Nosotros no robamos, queremos realmente transformar la realidad y para eso no hay que improvisar. Hay que estar preparados. Por eso queremos tener un candidato a intendente en cada ciudad del país. Una persona que se haya formado, que haya estudiado”, agregó.

El tramo más crítico hacia el Gobierno apareció al evaluar la situación económica. Macri reconoció avances en materia fiscal, pero advirtió que todavía queda camino por recorrer.

“Hemos logrado empezar a tener un equilibrio macroeconómico, reducir el déficit fiscal y transformarlo en superávit. Pero también hay que seguir trabajando para que la inflación baje a un dígito”, sostuvo.

Al mismo tiempo, calificó el resultado fiscal conseguido por el Ejecutivo como un “superávit fiscal de baja calidad” y vinculó esa definición con las prioridades previstas en el Presupuesto 2027.

“El Presidente lo logró con mucha audacia, muy rápido, algo inédito en la historia argentina, yo creo que en la historia de la humanidad. Pero todos sabemos que es de baja calidad porque si el presupuesto no puede incluir mantener la infraestructura que tenemos y construir nueva, es que está mal hecho el presupuesto”, cuestionó.

La intervención combinó así respaldo y presión sobre Milei: Macri reivindicó el acompañamiento que el PRO le brindó al oficialismo, pero volvió a reclamar mayor coordinación política, una mejora en la calidad del ajuste y una agenda más amplia de gestión.

“Venimos por lo que corresponde, que es hacer grande la Argentina, una Argentina que pueda incluir a todos”, cerró.

En marzo, cuando el diputado Fernando De Andreis se hizo cargo de la secretaría general del PRO, empezaron los eventos “Próximo Paso” en todo el país, buscando darle un perfil federal al partido, mostrando vocación nacional. Era la manera de salir por arriba del laberinto en el que habían caído los amarillos frente a LLA, que fue tomando uno a uno a dirigentes macristas hasta quedar en la situación de hoy.

Es que a seis meses de iniciada esa estrategia, hasta el propio De Andreis, mano derecha de Mauricio Macri, fue seducido por los libertarios, llevado por el impulso del jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, y el presidente del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, ambos amarillos, por lo menos todavía.

Es verdad que aún no hay acuerdo electoral entre el PRO y LLA, pero si el precandidato a presidente Hernán Lacunza ni siquiera fue invitado a hablar en el evento en San Salvador de Jujuy. Tal como anticipó El Cronista, es difícil creer que podrá actuar con libertad frente al partido que conduce Karina Milei.

Tanto es así que Lacunza, luego de un acto para respaldarlo, en el que participaron varios dirigentes, entre los que se destacó la exgobernadora María Eugenia Vidal, se despachó con un pensamiento que comparte con buena parte del macrismo: “ Si el PRO va en alianza con LLA en las elecciones de 2027, desaparece ”.

No solo eso. Mientras Macri visitaba al gobernador jujeño Carlos Sadir, él se reunió con el gobernador de Santa Fe, el radical Maximiliano Pullaro, en un claro desafío a la conducción del PRO.

Aunque tampoco es fácil para Macri, los gobernadores del PRO (Nacho Torres, Chubut; Rogelio Frigerio, Entre Ríos y Jorge Macri, CABA) ya preparan las listas para compartir con los libertarios, en un intento por no perder las provincias que gobiernan a manos de la oposición peronista, lo que, en general, sería lo más probable si el voto de derecha concurre dividido.

Nos vemos mañana en Jujuy. pic.twitter.com/B4AM1BAxEx — PRO (@proargentina) September 24, 2026

Macri desembarca en Jujuy: los detalles del Próximo Paso tour en NOA

La actividad en Jujuy se realiza en el Hotel Altos de la Viña y tendrá a Macri como orador principal. Al llegar, el expresidente tiene en agenda una cita a solas con Sadir. Esta semana, el jujeño se reunió con Santilli para luego hacer polémicas declaraciones en torno a la eliminación de las PASO. Para él, hacer las PASO beneficiará al peronismo.

Institucionalmente, el PRO no tiene fijada una posición sobre las PASO, pero todo indicaría que sus gobernadores acompañarán los deseos libertarios, porque temen una mala elección.

Prensa PRO

Antes de las palabras de Macri en el escenario del Próximo Paso tour, se prevén otras actividades partidarias, entre las que se destacan Carolina Barone, en nombre del PRO mujeres, y otra del PRO Joven encabezada por Pilar Brown, que responde a De Andreis. Otra joven del partido, Valentina Etulian, le pelea el cargo.

Después del “Próximo Paso” en CABA, en Vicente López, en Mar del Plata, en Chaco, en Santa Fe y en Mendoza, solo queda la región patagónica que, por lo menos hasta hoy, no tiene fecha.