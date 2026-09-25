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Biogénesis Bagó marcó un hito en su negocio. La empresa, cuyos accionistas son la familia Sigman (Insud) y Bagó, hizo un primer envío de 100.000 dosis de vacunas contra la aftosa a Chipre, sobre un permiso de 600.000 que irá completando en base a la demanda del país europeo.

Si bien al laboratorio nacional le representa un porcentaje mínimo de sus ingresos -le valió alrededor de u$s 150.000- es la primera exportación de este tipo de vacuna que se logra desde Argentina a un mercado de Europa. Hasta ahora, la Unión Europea se abastecía exclusivamente de fabricantes locales.

Chipre perdió su estatus de país libre de fiebre aftosa sin vacunación ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) el 19 de febrero, tras la detección de varios brotes.

Según comentó Esteban Turic, CEO de la firma, “el mundo en general, y en este caso Chipre en particular, enfrentan una demanda insatisfecha de vacunas contra la fiebre aftosa como consecuencia de los brotes que están ocurriendo”.

Esteban Turic, CEO de Biogénesis Bagó

Durante el año pasado, Biogénesis Bagó exportó 200 millones de dosis de vacunas contra la aftosa a 35 mercados. En lo que va de 2026, ya lo hizo por 20 millones a África (Argelia, Túnez, Libia) y a países de Medio Oriente como Siria, Líbano e Israel.

Entramado productivo

Su portafolio de más de 270 productos llega actualmente a más de 70 países. La empresa tiene 13 filiales, ocho plantas productivas en seis países y más de 1300 colaboradores . Además, cuenta con una capacidad instalada para producir 450 millones de dosis de vacunas (de diferente tipo) al año. A nivel local, concentra su producción en la planta que tiene la empresa en Garín.

Según datos de la propia empresa, es la quinta productora mundial de vacunas veterinarias, y el laboratorio de sanidad animal más de grande de Argentina y de América latina. En el país, es una de las tres principales exportadores del sector.

Tiene una participación de mercado del 65 por ciento. Otro tanto (alrededor del 30%) se lo lleva la compañía local CDV que recientemente inauguró su tercera planta productiva. Del total de su producción, entre un 12% y un 15% se destina al mercado interno, mientras que el porcentaje restante va hacia los destinos de exportación.

A nivel internacional, se posiciona dentro de las 20 empresas más importantes de sanidad animal, un mercado que, durante 2025, facturó u$s 40.000 millones.

En cuanto a inversiones recientes, en 2025 compró Mundo Animal, una empresa brasileña con más de 40 años de experiencia en el mercado, tras una inversión de más de u$s 20 millones. Hace dos años, además, inició la construcción de dos plantas en Arabia Saudita y Corea del Sur, que demandaron inversiones por alrededor de u$s 75 millones.