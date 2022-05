Mauricio Macri pone en duda su "segundo tiempo" y ya tiene una preferencia para presidente

Escribió un libro titulado Primer Tiempo y en los últimos meses volvió a cobrar un lugar central en el partido que fundó. Mantiene un pie en la mesa nacional de Juntos por el Cambio (JxC) y días atrás les dio directivas a los diputados del bloque. Aún así, Mauricio Macri asegura en conversaciones privadas que no aspira a suceder a Alberto Fernández. ¿Será que espera un operativo clamor?

En una cena distendida que mantuvo esta semana con influyentes invitados, muchos de ellos referentes del "círculo rojo", el expresidente se sinceró con sus interlocutores. Vino tinto mediante, dio a entender que no va a ser candidato en las elecciones del año que viene .

El exjefe de Estado no aspira a jugar un "segundo tiempo", sino que aseguró tener otros objetivos en mente: que la coalición que nació allá por 2015, lejos y hace tiempo, en la Convención de Gualeguaychú, siga en pie .

Es por eso que el fundador del PRO aspira a que se "institucionalice la coalición y que haya reglas de juego claras" . Es de los fieles a la idea de que la unidad es una condición necesaria -no suficiente- para anotarse un triunfo en los comicios del año que viene.

Macri apunta a que Juntos por el Cambio siga en pie.

Al parecer, el pacto de no agresión que se selló entre los popes de Juntos por el Cambio antes de las PASO, luego de que circulara el "código de convivencia" que no fue, necesitaría un service para adecuarse al actual contexto.

sin cargo, pero con preferidos

Si Macri mantiene su postura de no ser candidato a presidente, el PRO tiene tres figuras en carrera -al menos por ahora. Se trata de María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

¿A quién apoyará el fundador de ese partido? A Patricia Bullrich . Aunque, según les dijo a los comensales, "le da lo mismo" si entre ellos se impone su sucesor en la jefatura de gobierno porteño, o bien su exministra de Seguridad. La exgobernadora Vidal, por ahora, no está entre las preferencias de Macri .

¿Por qué no Larreta? El expresidente no comparte el perfil "paloma" que transmite el alcalde porteño. Según confesó, le suele aconsejar que no se muestre moderado . No obstante, Larreta sigue apostando por no radicalizarse y su discurso de necesaria confluencia con otros espacios para asegurar gobernabilidad.

Patricia Bullrich será la "favorita" de Macri para ocupar el sillón de Rivadavia.

¿Por qué no Vidal? Macri sigue sin perdonarle a "la leona" su salto a la Ciudad para encabezar la lista de candidatos a diputados en las elecciones del año pasado, a instancias de Rodríguez Larreta. Su lectura es que fue una "desprolijidad que pegó mal ". Además, le reprocha que con esa jugada, el PRO se quedó sin candidatos en la provincia de Buenos Aires, más allá de Diego Santilli, que es una apuesta netamente larretista. ¿Y Cristian Ritondo? Otro dirigente alineado con Vidal.

