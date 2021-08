Pacto de no agresión en Juntos: no habrá código de ética y bajan tono de la interna

No habrá código de ética de cara a las PASO en Juntos por el Cambio. Así lo acordó esta mañana la conducción del espacio en un encuentro virtual convocado de manera "urgente" para apaciguar las aguas en medio de las fuertes tensiones que se registraron en los últimos días.

En lugar del manual de convivencia que se filtró en los últimos días, los popes del principal espacio opositor llegaron a un "acuerdo político" para bajar las armas . Entendieron que "el adversario está enfrente". Las energías estarán puestas en "consolidar la unidad en la diversidad" y la campaña pasará por apuntar contra el oficialismo por su "mala gestión" en el marco de la pandemia de Covid-19.

Este fue el acuerdo político al que llegaron los miembros de la mesa nacional de Juntos por el Cambio esta mañana, tras una reunión virtual que celebraron pasadas las 8.30, para bajarle el tono a la campaña. El detonante que llevó al presidente de la UCR Alfredo Cornejo a convocar el encuentro de carácter "urgente" fue el anuncio de la miembro fundadora de la coalición Elisa Carrió de que llevaría a la justicia a Facundo Manes -la gran apuesta del radicalismo en Provincia- por "daño moral".

Ante este panorama, y en medio de la filtración del código de convivencia cuya redacción se le adjudica a la presidenta del PRO Patricia Bullrich "y compañía", fue que esta mañana se acordó dejar de lado cualquier tipo de presentación de ese manual. "Fue solo una idea", aclaró un miembro de la conducción nacional a este medio.

"No hay código" , fue lo primero que le dijo uno de los radicales que participó de ese encuentro a El Cronista. "Lo que se necesita es diálogo político, ¿para qué hacer un código?" insistió. En lugar de oficializar el manual de buenas prácticas de cara a las primarias -cuya filtración se la adjudican a la Coalición Cívica- los peso pesado de la oposición acordaron que "el enemigo es el kirchnerismo".

¿Cómo se diferenciarán entre sí los candidatos? "Con cuidado y respeto", pero el eje de la campaña estará puesto en la vereda de enfrente. Es por ello que, al menos tal cual se acordó, en los próximos días, se prevé que las armas apunten hacia el Frente de Todos y no a los propios, más allá de que no conformen la misma lista.

El eje estará puesto en que "destruyeron la economía y la educación" así como también en que "la política internacional fue de aislamiento" y los efectos que esto generó en la campaña de vacunación y la falta de dosis.

Del encuentro que duró una hora, y en el que hubo prácticamente asistencia perfecta, participaron Mauricio Macri (que sigue varado en Europa), Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Humberto Schiavoni, Maximiliano Ferraro, Maricel Etchecoin, Juan Manuel López, Alfredo Cornejo, Mario Negri, Luis Naidenoff y Miguel Ángel Pichetto.

La reunión fue convocada por el radical Alfredo Cornejo tras la escalada de la tensión en JxC.

Pese a la ausencia del senador radical Martín Lousteau , desde su espacio hablaron de "asistencia perfecta". Es que la gran duda que tenían desde el radicalismo era si el espacio que fundó Carrió se conectaría a la reunión. "La asistencia perfecta es que estén los de la Coalición Cívica, que dijeron que no se hacía la reunión; que mintieron y difundieron el código", argumentaron.

"Estamos orgullosos de nuestra competencia", dijeron desde la Mesa Nacional una vez finalizado el encuentro, en el que recalcaron que "el Frente de Todos no compite en ninguno de los distritos". Al tiempo que dejaron en claro que "el objetivo fundamental es seguir garantizando la unidad para constituirnos como alternativa ante el oficialismo".

Alcanza y sobra

"Llegamos a la conclusión de que no hacía falta un código de ética ni un manual; alcanza y sobra con un acuerdo político de convivencia ", argumentó uno de los participantes de la reunión. Es que, según su visión, un manual "hubiera puesto a toda la prensa a mirar quién dijo qué cosa" y hubiera puesto a JxC como "un gran espacio de confrontaciones".

"Por el contrario, buscamos consensuar hoy los cuatro o cinco ejes que deberán priorizar los precandidatos en todas las provincias, de modo que se destaque que la unidad es el valor máximo a defender por todos nosotros. La sociedad argentina nos pide unidad y fortaleza para frenar al kirchnerismo", se explayó el referente.

"No se habló de ninguna persona en particular, ni se hizo alusión a ningún episodio en particular durante la reunión de hoy", aclararon desde JxC apenas finalizado el encuentro. Asimismo, anticiparon que "habrá un informe de las tres fundaciones (Alem, Pensar y Hannah Arendt) con los principales acuerdos programáticos que se trabajaron en conjunto".