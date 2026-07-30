La demanda de energía en España del viernes registró la cifra de 14.703.549 MWh con respecto a los 14.435.350 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la luz pasó de 128.55 euros a 140.64 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 31 de julio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 8:00 a 9:00 de la mañana, donde el precio ascenderá hasta los 182,6 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 8:00 a 9:00 182.6 euros De 7:00 a 8:00 179.25 euros De 0:00 a 1:00 178.25 euros De 22:00 a 23:00 177.75 euros De 1:00 a 2:00 176.75 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 31 de julio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, con un precio de 75 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 16:00 a 17:00 75.0 euros De 15:00 a 16:00 80.0 euros De 14:00 a 15:00 80.4 euros De 13:00 a 14:00 85.01 euros De 17:00 a 18:00 85.14 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 178.25 De 1:00 a 2:00 176.75 De 2:00 a 3:00 175.75 De 3:00 a 4:00 172.75 De 4:00 a 5:00 172.14 De 5:00 a 6:00 170.75 De 6:00 a 7:00 170.75 De 7:00 a 8:00 179.25 De 8:00 a 9:00 182.6 De 9:00 a 10:00 168.98 De 10:00 a 11:00 136.73 De 11:00 a 12:00 98.61 De 12:00 a 13:00 85.4 De 13:00 a 14:00 85.01 De 14:00 a 15:00 80.4 De 15:00 a 16:00 80.0 De 16:00 a 17:00 75.0 De 17:00 a 18:00 85.14 De 18:00 a 19:00 98.16 De 19:00 a 20:00 130.0 De 20:00 a 21:00 151.9 De 21:00 a 22:00 172.75 De 22:00 a 23:00 177.75 De 23:00 a 24:00 170.56

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 1,25%, lo que supone -97,1 toneladas más emitidas a la atmósfera, en comparación con el día anterior. Del total de la energía eléctrica generada en el país, el 52,29% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: