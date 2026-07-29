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La demanda de energía en España del jueves registró la cifra de 14.435.350 MWh con respecto a los 13.698.010 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 120.43 euros a 128.78 euros el MWh.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 30 de julio?
Para el jueves, 30 de julio de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se localizarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 201,3 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|201.3 euros
|De 21:00 a 22:00
|194.43 euros
|De 23:00 a 24:00
|181.29 euros
|De 7:00 a 8:00
|175.72 euros
|De 6:00 a 7:00
|174.13 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 30 de julio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, con un precio de 10,46 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|10.46 euros
|De 15:00 a 16:00
|16.96 euros
|De 14:00 a 15:00
|27.0 euros
|De 12:00 a 13:00
|30.47 euros
|De 16:00 a 17:00
|48.38 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|173.22
|De 1:00 a 2:00
|171.4
|De 2:00 a 3:00
|171.58
|De 3:00 a 4:00
|171.22
|De 4:00 a 5:00
|170.0
|De 5:00 a 6:00
|171.4
|De 6:00 a 7:00
|174.13
|De 7:00 a 8:00
|175.72
|De 8:00 a 9:00
|173.98
|De 9:00 a 10:00
|171.4
|De 10:00 a 11:00
|102.77
|De 11:00 a 12:00
|60.0
|De 12:00 a 13:00
|30.47
|De 13:00 a 14:00
|10.46
|De 14:00 a 15:00
|27.0
|De 15:00 a 16:00
|16.96
|De 16:00 a 17:00
|48.38
|De 17:00 a 18:00
|88.59
|De 18:00 a 19:00
|111.09
|De 19:00 a 20:00
|135.0
|De 20:00 a 21:00
|158.88
|De 21:00 a 22:00
|194.43
|De 22:00 a 23:00
|201.3
|De 23:00 a 24:00
|181.29
Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen
Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:
- Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.
- Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.
- Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.
- Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.