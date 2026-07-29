La demanda de energía en España del jueves registró la cifra de 14.435.350 MWh con respecto a los 13.698.010 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 120.43 euros a 128.78 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 30 de julio?

Para el jueves, 30 de julio de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se localizarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 201,3 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 201.3 euros De 21:00 a 22:00 194.43 euros De 23:00 a 24:00 181.29 euros De 7:00 a 8:00 175.72 euros De 6:00 a 7:00 174.13 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 30 de julio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, con un precio de 10,46 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 10.46 euros De 15:00 a 16:00 16.96 euros De 14:00 a 15:00 27.0 euros De 12:00 a 13:00 30.47 euros De 16:00 a 17:00 48.38 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 173.22 De 1:00 a 2:00 171.4 De 2:00 a 3:00 171.58 De 3:00 a 4:00 171.22 De 4:00 a 5:00 170.0 De 5:00 a 6:00 171.4 De 6:00 a 7:00 174.13 De 7:00 a 8:00 175.72 De 8:00 a 9:00 173.98 De 9:00 a 10:00 171.4 De 10:00 a 11:00 102.77 De 11:00 a 12:00 60.0 De 12:00 a 13:00 30.47 De 13:00 a 14:00 10.46 De 14:00 a 15:00 27.0 De 15:00 a 16:00 16.96 De 16:00 a 17:00 48.38 De 17:00 a 18:00 88.59 De 18:00 a 19:00 111.09 De 19:00 a 20:00 135.0 De 20:00 a 21:00 158.88 De 21:00 a 22:00 194.43 De 22:00 a 23:00 201.3 De 23:00 a 24:00 181.29

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: