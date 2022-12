Los mensajes entre líneas del FMI para el 2023 electoral y la mira en la pelea por la coparticipación

El Fondo Monetario Internacional (FMI) le dio luz verde a un nuevo giro para cerrar las cuentas del año el jueves pasado por u$s 6000 millones y el directorio evaluó el informe del staff técnico sobre la economía Argentina de cara a un 2023 que estará marcado por un álgido clima electoral. La próxima revisión llegará en marzo , en época de definiciones para las coaliciones.

Atrás quedaron las celebraciones por el campeonato de fútbol de la Scaloneta que capitanea Lionel Messi. Hubo felicitaciones desde Washington DC por la victoria de Selección en el Mundial de Qatar, pero ahora el objetivo se centra en asegurar el cumplimiento de las metas, que no cambian de cara a 2023 aunque hay margen para modificaciones. Todavía no está saldada la discusión sobre los efectos de la guerra en Ucrania, donde la Argentina aduce un costo extra de u$s 5000 millones.

El 2023 trae la "tentación" de aumentar el gasto por las elecciones y el mensaje del directorio puso un claro foco en la necesidad de cumplir con la meta de déficit fiscal de 1,9% del PBI prevista para ayudar a mantener la desaceleración de la inflación. La meta es llegar a un 60% para el año que viene, con una inflación cercana al 3,5% mensual hacia fin de año .

Sergio Massa y Kristalina Georgieva: la próxima revisión llegará en marzo, con buenas perspectivas

El malabarismo del ministro de Economía Sergio Massa residirá en "proporcionar espacio para gastos prioritarios en infraestructura requerirá esfuerzos continuos para movilizar ingresos, fortalecer los controles de gastos y, lo que es más importante, mejorar la focalización de los subsidios energéticos y la asistencia social", señaló la vicedirectora del Fondo Monetario Gita Gopinath, mano derecha de Kristalina Georgieva.



nueva revisión hacia marzo

En el balance de la economía, las políticas restrictivas dan frutos e incluso la balanza comercial mejora, aunque a costo de la actividad y las restricciones a las importaciones. La próxima revisión se empieza a preparar y hay buenas perspectivas para cumplir con el balance final de 2023.

La evaluación estaría en marzo, en coincidencia con la temporada alta de definiciones electorales que influyen en la economía y pueden mover variables como el tipo de cambio .

El dólar soja, ¿agotado?

La evaluación del FMI retoma que hubo waivers (dispensas) por tipos de cambio múltiple y recuerda que se espera que se vayan desarticulando. La referencia puntual es al dólar soja y el dólar Qatar.

El Gobierno puso en marcha un dólar soja 2 que termina la próxima semana y espera u$s 3000 millones. La fecha de caducidad de la medida es condición necesaria para que el Fondo la acepte. Pero para 2023, en medio de un pronóstico de más sequía, el dólar soja sería ya un recurso agotado y no habría tercera parte.

vencimientos de deuda en pesos y bcra

El financiamiento en el mercado local de los vencimientos de deuda se completó pero se hizo cuesta arriba en las últimas semanas. Y el escenario por delante es desafiante por el año electoral y la fuerte carga de vencimientos en la primera parte del año, por lo que Economía debe asegurar un roll over de deuda con financiamiento adicional para despejar las dudas. El mensaje entre líneas en el comunicado del FMI es que la política fiscal debe generar confianza .

Las señales fiscales son necesarias para el mercado, por la inflación y para evitar costos adicionales para el Banco Central. En los papeles, la estabilidad financiera debe despejar la necesidad de intervenciones que generaron un alto costo para el balance del BCRA en 2022.

metas y presiones

Massa remarca el compromiso fiscal y en las últimas semanas se destacó de ambos lados que no habrá cambios de metas. Eso no quita que haya margen para eventuales modificaciones por el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania . Nadie desconoce que habrá presiones para aumentar el gasto en 2023, la constante por parte del kirchnerismo en la interna del Frente de Todos.

Una baja de la inflación termina mejorando el poder adquisitivo y a los sectores más vulnerables. Esa es la premisa con la que se mueve el equipo económico y con la que coincide el FMI. Pero hay presiones sociales y políticas por mejoras de bolsillo a partir de la pérdida de poder adquisitivo.

inflación y tasas de interés

"Las tasas de interés reales positivas y sostenidas siguen siendo esenciales para reducir la persistente alta inflación y fortalecer la demanda de activos en pesos. Además, permitiría mejorar la competitividad y la cobertura de reservas, al tiempo que evitaría depender de incentivos y restricciones cambiarias ad-hoc ", indicó el FMI tras la reunión de directorio, donde incluso le dio el visto bueno a la coordinación de políticas de precios, como Precios Justos.

Luego de que el IPC se moderara a 4,9%, la tasa del BCRA siguió sin cambios para llegar a esa instancia de tasas reales positivas. Se espera que en los próximos meses no haya modificaciones hasta que no se asegure que la tasa de inflación baja.

el fallo por coparticipación

Desde el Gobierno confirmaron que hubo contactos con el FMI tras la confirmación del fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación.

En lo técnico, la medida impacta a nivel fiscal, ya que, como publicó El Cronista, obligará al Estado Nacional a enviar entre $ 174.000 millones y $ 191.000 millones más que los presupuestados. Pero las implicancias de la pelea política no escapan al análisis del Fondo, que sigue la evolución del caso.

Para el directorio, "con el trasfondo de una coyuntura externa e interna más desafiante, la decidida implementación del programa será fundamental para salvaguardar la estabilidad y los objetivos". El mensaje de Gopinath en el comunicado retoma el ya constante reclamo del FMI: "el amplio apoyo político para las políticas del programa sigue siendo fundamental hacia adelante".