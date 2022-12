El FMI aprobó u$s 6000 millones: qué dijo sobre la inflación, metas y los dólares diferenciales

El Directorio (Board) del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este jueves en Washington, Estados Unidos, el cumplimiento de las metas de déficit fiscal, emisión monetaria y acumulación de reservas para la tercera revisión del programa que mantiene con la Argentina para refinanciar el crédito de 45.000 millones de dólares tomados en 2018 . De esta forma, se allanó el camino para un desembolso de u$s 6000 millones esta misma noche .

En un comunicado, el FMI dijo que el plan de Sergio Massa comienza a dar resultados y se nota en una baja de la inflación, al 4,9% mensual registrado en noviembre.

Kristalina Georgieva, directora Gerente del FMI

" Las políticas macroeconómicas más estrictas desde julio están comenzando a dar sus frutos: la inflación se está moderando, la balanza comercial está mejorando y la cobertura de reservas se está fortaleciendo gradualmente ", celebró el Fondo Monetario.

Los burócratas del organismo internacional recordaron que el acuerdo entre el FMI y la Argentina brinda al país "equilibrio en la balanza de pagos y apoyo presupuestario que está vinculado a la implementación de políticas para fortalecer las finanzas públicas, combatir la alta inflación persistente, mejorar la cobertura de reservas y sentar las bases para un crecimiento económico sostenido e inclusivo ".

Gita Gopinath, subdirectora Gerente del Fondo

Los 6000 millones de dólares que envía el FMI ingresarán a las reservas brutas del Banco Central (BCRA) en las próximas horas, mientras que el Gobierno ya tuvo que girar entre ayer y hoy u$s 2700 millones, por los dos vencimientos de capital que operaban en el programa original.

RECETAS DEL FMI

La subdirectora Gerente del Fondo, Gita Gopinath, indicó: " El endurecimiento de las medidas fiscales y políticas monetarias, está conduciendo a una reducción de la inflación, así como a mejoras en la balanza comercial y las reservas . No obstante, persisten los desequilibrios macroeconómicos y las condiciones siguen siendo frágiles . Por lo tanto, será necesario continuar con la ejecución mejorada del programa".

Para la economista, "las restricciones de cambio (cepo al dólar) y las prácticas de múltiples monedas (por ejemplo el dólar soja) deben evitarse y eliminarse tan pronto como las condiciones lo permitan".

Gopinath también apuntó a reducir el déficit fiscal hasta el 1,9% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023 para apoyar la baja de la inflación, fortalecer las finanzas públicas y las reservas y mejorar la sostenibilidad de la deuda pública de la Argentina.

La ejecutiva pidió especialmente bajar y focalizar los subsidios a la energía y la asistencia social, mantener tasas de interés reales positivas y evitar incentivos cambiarios "ad hoc", que no reemplazan a políticas macroeconómicas consistentes.

Bajar subsidios energéticos y asistencia social, tasas de interés positivas y evitar incentivos cambiarios ad hoc, como el dólar soja, los pedidos del Fondo Monetario

Por último, Gopinath dejó lugar para una coordinación "voluntaria" de precios y salarios (acuerdos como el de Precios Justos, sin control de precios a la fuerza), que podría desempeñar un "papel complementario" mientras se corrigen los desequilibrios económicos.

METAS CON EL FMI

Asimismo, desde el Fondo precisaron que "se acordó que los objetivos clave del programa, en particular los relacionados con el déficit fiscal primario y las reservas internacionales netas, permanecerían sin cambios durante el resto de 2022 y 2023 para continuar anclando la formulación de políticas y la credibilidad".

No obstante, el FMI permitió modificar la meta de reservas de 2022 (u$s 5000 millones en vez de u$s 5800 millones), mientras que la acumulación bi-anual llegue a fin de 2023 a los 9800 millones de dólares.