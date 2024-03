Las dos banderas que Javier Milei no puede resignar, según Juan Carlos de Pablo

Juan Carlos de Pablo analizó la política económica de Javier Milei y aseguró que hay dos frentes que el mandatario no puede resignar.

"No hay plata. Tres palabras. Es una cosa salvaje de un Presidente que tiene muchas ideas y pocas herramientas. 'No hay plata' y además de eso estamos limpiando el Banco Central. Si le creés, actuas en consecuencia, si no lo creés decís 'este pibe va a aflojar'", planteó el economista anoche en diálogo con TN.

"Lo que digo es que vos tenés un Presidente determinado. Él sabe que si afloja materia fiscal y monetaria, pato rengo, chau, no tiene que esperar a las elecciones de 2025 ", advirtió.

Consultado sobre el pronóstico de inflación de abril, que muchos analistas aseguran que podría llegar a un dígito, De Pablo no lo descartó y aseguró que "todo es posible".

De Pablo aseguró que si bajan el IVA, los argentinos "sentirán" que el ajuste "lo paga la casta"

De Pablo señaló que el Impuesto a las Ganancias y lo que deberían pagar los millonarios es "subjetivo". Según él, lo que hay que debatir es "elusión y evasión. Hay que revisar cuanto hay (de elusión). La evasión es otra música".

Al mismo tiempo, en una entrevista con La Nación +, el economista mencionó que el motivo del exceso de las cargas impositivas en, por ejemplo, el sector automotriz y la disparidad de precios entre países vecinos y Argentina es porque estos tienen un cuadro de "impuestos internos" distinto al nuestro.

"Con este gobierno, esperás que termine en la baja (los impuestos). En vez del IVA al 21%, va a 19%. Ahí nos enteraríamos que es más lo que paga la casta. Hay que ver a qué velocidad se da", explicó.