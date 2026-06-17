La plataforma online Roblox, que se enfoca en juegos multiplayer y tiene más de 130 millones de usuarios, reorganizó sus tipos de cuenta para menores de 16 años. Ahora existen dos categorías diferenciadas: Roblox Kids, para usuarios de 5 a 8 años, y Roblox Select, para los de 9 a 15. El cambio ya es efectivo a nivel global, tras un lanzamiento inicial en Australia, Indonesia, Países Bajos y Nueva Zelanda.

“En lugar de listar un montón de características y configuraciones distintas, podemos simplemente decir: si tu hijo tiene menos de 9 años, tiene una cuenta Kids; entre 9 y 15, una cuenta Select”, explicó a El Cronista Matt Kaufmann, Chief Safety Officer de Roblox. La asignación a cada tipo de cuenta es automática, según la edad declarada o verificada del usuario.

Según Kaufmann, el rediseño forma parte de un proceso que la compañía empezó a trabajar en 2024, cuando comenzó a buscar formas más precisas de determinar la edad de sus usuarios. Primero aplicó controles de edad al acceso a la comunicación dentro de la plataforma y, una vez que el sistema pudo escalar globalmente, avanzó sobre el acceso al contenido.

Qué incluye cada tipo de cuenta en Roblox

En la cuenta Roblox Kids el chat está desactivado por defecto, y solo se puede acceder a juegos con clasificación de madurez Mínima o Leve que superaron el proceso de revisión continua de la plataforma. Tampoco estará disponible Roblox Moments, la función para compartir clips de gameplay. “No hay comunicación, como siempre tuvimos para nuestros usuarios más chicos. No hay forma de comunicarse con otras personas en la plataforma”, detalló Kaufmann.

En la cuenta Roblox Select el catálogo se amplía a juegos con clasificación Moderada. El chat se habilita de forma gradual según la edad y la región, siempre con filtros de texto y monitoreo activo. Kaufmann aclaró que la plataforma no permite compartir imágenes ni videos dentro de esas comunicaciones y que todo el sistema se monitorea de manera permanente.

Para acceder al catálogo completo de Roblox, la cuenta estándar para mayores de 16, es obligatorio verificar la edad mediante estimación facial, un documento de identidad oficial, o la certificación de un padre o madre vinculado. Más de la mitad de los usuarios diarios activos ya completaron este proceso. “Si no pasás por el proceso de verificación de edad, y no estás obligado a hacerlo, vas a estar limitado solo a un determinado catálogo de juegos”, explicó Kaufmann.

El ejecutivo remarcó que Roblox es una plataforma de contenido generado por usuarios, con millones de experiencias disponibles y nuevos juegos creados todos los días. Por eso, para Kids y Select la compañía trabaja sobre un catálogo más acotado. “Tomamos todo nuestro catálogo de juegos e identificamos solo el contenido de mayor calidad, que cumple con las clasificaciones por edad para nuestros usuarios más jóvenes”, señaló.

Roblox Kids, Select y la cuenta estándar para mayores de 16 años.

Controles parentales ampliados

Los padres que vinculen su cuenta a la de sus hijos pueden habilitar o deshabilitar el chat, revisar la lista de amigos, bloquear o reportar contactos, y aprobar o rechazar solicitudes de “Amigos de Confianza”. También pueden establecer límites de tiempo de pantalla y de gasto hasta los 13 años, y bloquear o autorizar juegos específicos hasta los 16. A partir de los 16, el control directo cede, pero la visibilidad se mantiene: los padres reciben notificaciones de gastos e información sobre la actividad del adolescente.

“La herramienta más importante es hablar con sus hijos”, subrayó Kaufmann, quien puntualizó: “Los chicos no están solo en Roblox: están en muchas aplicaciones y se mueven entre ellas de manera fluida. Los controles parentales son una herramienta más para fomentar ese diálogo”.

Además de activar los controles, Kaufmann recomienda a los adultos involucrarse directamente en la experiencia. “Creá una cuenta, jugá un juego con tu hijo y mirá cómo es, porque eso genera un diálogo”, afirmó. Para Roblox, ese acompañamiento es clave porque los chicos pueden pasar de una app de mensajería a un juego o a compartir un video en cuestión de minutos, y los riesgos no se concentran en una sola plataforma.

Consultado por el crecimiento de Roblox en América Latina y en la Argentina, Kaufmann sostuvo que la expansión de la plataforma suele estar impulsada por la propia comunidad. “Los usuarios empiezan a jugar Roblox y después quieren jugar con sus amigos. Les presentan Roblox a sus amigos y juegan juntos”, explicó. En ese sentido, definió a la plataforma como una experiencia social, donde los juegos multijugador se vuelven “mucho más divertidos” cuando se comparten con pares.

Roblox permite el acceso a juegos multijugador, muchos de ellos creados por los usuarios.

La guía para padres con Grooming Argentina

En paralelo al lanzamiento de las nuevas cuentas, Roblox y Grooming Argentina, la ONG fundada en 2014 que fue pionera mundial en la lucha contra el acoso sexual en línea a menores, presentaron la Guía para Padres 2026. La alianza entre ambas organizaciones comenzó en 2018 y fue renovada a principios de este año.

La guía, dirigida a familias argentinas, cubre las configuraciones de seguridad de la plataforma, los controles parentales, el uso de la estimación de edad facial y estrategias de prevención frente a situaciones de riesgo. También presenta GAPP, la aplicación de Grooming Argentina para reportar casos de forma rápida y confidencial. “Proteger a niñas, niños y adolescentes en Internet exige una responsabilidad compartida entre las familias, las escuelas, las organizaciones de la sociedad civil y las propias plataformas”, afirmó Hernán Navarro, fundador de la organización.

Solo en abril de 2026, Grooming Argentina realizó presentaciones para más de 195 estudiantes en colegios de Bariloche y Buenos Aires, y capacitó a 250 docentes y equipos técnicos en Jujuy.

Hacia adelante, Kaufmann anticipó que Roblox continuará invirtiendo tanto en herramientas para creadores como en seguridad. “La gran mayoría de lo que hacemos ocurre detrás de escena: mejores algoritmos para monitorear el chat de texto o mejores sistemas de moderación”, dijo. También adelantó que la compañía buscará simplificar los controles parentales, porque, según reconoció, muchas veces configurarlos “lleva mucho trabajo” para las familias.