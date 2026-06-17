Avanza la Línea F: el Gobierno porteño definió una nueva fecha para su construcción
El oficialismo porteño consiguió dictamen en la Legislatura para autorizar una deuda de hasta u$s 1.350 millones destinada a financiar la construcción de la nueva línea de Subte. En paralelo, la Ciudad volvió a postergar la apertura de ofertas de la licitación y fijó una nueva fecha.
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