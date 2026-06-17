La tan esperada Línea F del Subte dio un nuevo paso hacia su concreción. El Gobierno de la Ciudad avanza en la Legislatura con la autorización para tomar deuda por más de u$s 1.300 millones, un financiamiento clave para poner en marcha una de las obras de infraestructura más ambiciosas previstas para los próximos años.

La iniciativa llegará al recinto este jueves y, de obtener la aprobación legislativa, despejaría uno de los principales obstáculos para avanzar con la construcción de la nueva línea, que conectará Barracas con Palermo y permitirá integrar toda la red de Subtes con los ferrocarriles Roca y San Martín.

A su vez, el Ministerio de Infraestructura y Movilidad anunció una nueva modificación en el cronograma licitatorio. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el organismo volvió a postergar la apertura de ofertas para la obra y fijó una nueva fecha para el próximo 10 de septiembre.

La Legislatura define el financiamiento de la obra

Cinco meses después de haber sido enviado por el Ejecutivo porteño, el proyecto para autorizar el endeudamiento destinado a la Línea F obtuvo dictamen en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña .

La iniciativa habilita al Gobierno de la Ciudad a acceder a financiamiento tanto nacional como internacional por hasta u$s 1.350 millones, una suma equivalente al presupuesto previsto para la licitación.

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La toma de deuda requiere obligatoriamente la aprobación legislativa, por lo que el oficialismo buscará conseguir los votos necesarios durante la próxima sesión. De lograrlo, quedaría despejado uno de los principales requisitos para avanzar con el desarrollo de la obra.

Según lo previsto, esos recursos estarán destinados a financiar la construcción del primer tramo de la Línea F, que se extenderá desde Barracas, a la altura de la calle Brandsen, hasta la zona de Santa Fe y Callao.

Nueva prórroga en la licitación

Mientras avanza la discusión sobre el financiamiento, la licitación para la construcción de la Línea F volvió a sufrir una postergación. Inicialmente, la apertura de ofertas estaba prevista para el 22 de abril de 2026. Posteriormente fue reprogramada para el 14 de julio y ahora la Ciudad decidió trasladarla al 10 de septiembre a las 13:00.

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“Se trata de un procedimiento habitual en licitaciones de esta envergadura. La decisión apunta a asegurar transparencia, igualdad de condiciones y mejores propuestas en el proceso”, aclararon desde la cartera de infraestructura porteña.

La decisión quedó formalizada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente a la Licitación Pública N.º 10241-0094-LPU25, cuyo objeto es la contratación de la obra denominada “Ingeniería, Construcción y Equipamiento Línea F”.

Pese a esta nueva postergación, el Gobierno porteño mantiene su previsión de iniciar las obras durante los primeros meses de 2027, una vez concluido el proceso licitatorio y asegurado el financiamiento necesario para ejecutar la primera etapa del proyecto.

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“La prórroga es para asegurar que haya más empresas y consorcios que se presenten formalmente a la licitación. Esto estaba contemplado y se sigue manteniendo el compromiso de adjudicar a fin de año, y empezar la obra en enero y febrero ”, indicaron.

Cronograma actualizado

10 de septiembre de 2026: apertura del primer sobre.

12 de noviembre de 2026: apertura del segundo sobre.

23 de diciembre de 2026: adjudicación.

Enero de 2027: inicio de obra.

Cómo será la nueva línea F

La Línea F fue concebida como una de las expansiones más importantes de la red de Subtes de Buenos Aires. Se trata de la primera vez en 25 años que se anuncia una nueva línea. El proyecto contempla una extensión total de aproximadamente 9,8 kilómetros y la construcción de 12 estaciones.

Este nuevo corredor permitirá mejorar significativamente la movilidad en sentido norte-sur, beneficiando a más de 450.000 pasajeros diarios . Además, contribuirá a descomprimir la Línea C y a potenciar el uso del sistema de subtes.

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El recorrido conectará los barrios de Barracas, Constitución, Monserrat, San Cristóbal, Balvanera, Recoleta y Palermo , generando un nuevo eje de circulación transversal dentro de la Ciudad. También tendrá combinación con las seis líneas actualmente en funcionamiento y permitirá conectar con los ferrocarriles Roca y San Martín a través de las estaciones Constitución y Palermo.

Desde el Gobierno porteño destacan que esta obra permitirá mejorar la movilidad en Buenos Aires y su área metropolitana, al tiempo que permitirá optimizar la conectividad transversal y aliviar la congestión en las restantes líneas.