En esta noticia Entre risas y desencuentros: la particular relación entre Prevost y Bergoglio

Tras casi cuatro décadas sin una visita papal, el Vaticano confirmó este miércoles que León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre para realizar una histórica estadía de tres días, dentro de su primera gira internacional por la región.

El Pontífice también estará en Uruguay y Perú antes y después de su paso por el país. En territorio argentino recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque el Vaticano todavía no confirmó la letra chica de las actividades ni las misas previstas.

Desde el Gobierno celebraron la confirmación con un comunicado oficial. “La visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional”, expresaron, en el que remarcaron la importancia institucional y espiritual del viaje para el país.

El Ejecutivo explicó que la decisión responde a la invitación oficial del presidente Javier Milei, entregada personalmente por el canciller Pablo Quirno en el Vaticano en febrero pasado, y aseguró que ya garantizó las condiciones de seguridad y logística necesarias.

Entre risas y desencuentros: la particular relación entre Prevost y Bergoglio

En marzo de 2023, al despedirse de Chiclayo antes de asumir como prefecto en el Vaticano, Prevost recordó en un video sus encuentros con Bergoglio en Buenos Aires, entre 2001 y 2013, cuando era Prior General de los agustinos. La relación no siempre fue sencilla, reconoció entre risas.

“No en todos los encuentros con el cardenal Bergoglio estábamos de acuerdo entre los dos”, confesó Prevost, sin precisar los motivos puntuales de esas diferencias. Las reuniones abordaban temas eclesiales y de la orden agustina que se extendieron durante más de una década en la Argentina.

Al enterarse en marzo de 2013 de que Bergoglio había sido elegido papa, Prevost bromeó ante sus hermanos agustinos: “Bueno, gracias a Dios yo nunca voy a ser obispo”. Daba por sentado que las diferencias pasadas lo dejarían afuera de ese cargo eclesiástico.

Meses después invitó al ya coronado Francisco a presidir la misa del Capítulo General agustino en Roma, en la iglesia de los restos de Santa Mónica. “Todos me decían: ‘El Papa nunca ha hecho eso, no va a aceptar venir’... y aceptó”, se asombró Prevost.

Al enterarme en marzo de 2013 de que Bergoglio había sido elegido papa, bromeé ante mis hermanos agustinos: “Bueno, gracias a Dios yo nunca voy a ser obispo”. Robert Prevost

Al finalizar la ceremonia, Francisco se acercó y le dijo: “Ahora, descansa”, en referencia a las tensiones propias de la organización de la misa. Prevost respondió con humor: “No sé cuándo vendrá la parte del descanso”. La frase resultó, sin saberlo, premonitoria.

Meses más tarde, en noviembre de 2014, Francisco lo nombró obispo de Chiclayo, pese a aquel pronóstico que el propio Prevost había hecho en broma tras la elección papal. La designación selló una relación que se volvió cercana entre ambos religiosos con el paso de los años.

En 2023, ya como prefecto del Dicasterio para los Obispos, Prevost reconoció que le hubiera gustado seguir al frente de la diócesis de Chiclayo, donde había pasado buena parte de su vida sacerdotal. Sin embargo, agradeció públicamente a Francisco por haberlo convocado a esa nueva etapa en Roma.

EFE

Al despedirse de los fieles peruanos, Prevost cerró aquel video con una frase que luego repitió también como papa: “Recen por mí”, la misma expresión que Francisco utilizó durante años frente al pueblo de Dios en cada aparición pública.

La anécdota, revelada meses antes de la muerte de Francisco el pasado 21 de abril, terminó de circular con fuerza tras la elección de Prevost como su sucesor. El episodio quedó como una curiosidad de la historia reciente de la Iglesia católica.

Hoy, aquel sacerdote que bromeaba con no llegar a obispo por sus diferencias con Bergoglio se prepara para pisar suelo argentino como papa. El 8 de noviembre próximo iniciará una visita histórica al país donde, dos décadas atrás, discutía con quien luego sería Francisco.