Durante la ceremonia, Guillermo Aníbal Longhi prestó juramento para continuar desempeñándose como Presidente.

En el marco de la ceremonia, que se desarrolló ante un salón colmado, se entregaron diplomas y medallas a los integrantes del Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo, así como a los presidentes electos de las diecisiete delegaciones.

Acompañaron al Presidente en el estrado el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Juan Martín Mena; el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Marcelo Conte-Grand; y el Asesor General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Santiago Pérez Teruel.

También participaron numerosas autoridades del orden nacional y provincial. En representación del Ministro de Justicia de la Nación, Dr. Juan Bautista Maiques, asistió el Subsecretario de Asuntos Registrales, Dr. Gonzalo Miguel Estévez.

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Entre las autoridades presentes se encontraban representantes de organismos nacionales y provinciales, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del ámbito registral, migratorio, legislativo, notarial y profesional, entre ellos funcionarios de la Unidad de Información Financiera, la Dirección Nacional de Migraciones, el Honorable Senado bonaerense, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio Público provincial, la Escribanía General de Gobierno, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, el Registro de la Propiedad bonaerense y el Consejo Federal del Notariado Argentino.

Además, asistieron presidentes y representantes de Colegios Notariales del país, autoridades de Colegios Profesionales y Cajas de Previsión, miembros del Tribunal Notarial de la Provincia de Buenos Aires, representantes del Poder Judicial y miembros de los cuerpos directivos del Colegio y de sus Delegaciones.

Con motivo del acto, hicieron llegar sus salutaciones y adhesiones el Presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Dr. Sergio Gabriel Torres; el Intendente de La Plata, Dr. Julio César Alak; Martín Giménez Rébora, Gerente de Movilización de Recursos de UNICEF Argentina; y el expresidente del Colegio, Not. Néstor Pérez Lozano.

Tras la entrega de diplomas y medallas, Longhi dirigió unas palabras a los presentes, agradeció el acompañamiento de las autoridades, funcionarios, dirigentes notariales y colegas, y puso en valor las iniciativas impulsadas durante el período anterior, orientadas al fortalecimiento institucional.

En su mensaje, el Presidente destacó el compromiso, la responsabilidad, el esfuerzo compartido, el diálogo y el trabajo en equipo como pilares de la gestión. Asimismo, subrayó que conducir el Colegio constituye un servicio y una responsabilidad institucional.

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Longhi también dio la bienvenida a los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo y remarcó la necesidad de continuar fortaleciendo la labor institucional, mejorar los servicios, garantizar una administración responsable y transparente del patrimonio del Colegio y consolidar su posicionamiento como una institución moderna, innovadora y activa en el ámbito nacional.

“La institución está por encima de los dirigentes”, afirmó, al tiempo que reafirmó la importancia de sostener una gestión basada en la honestidad, el trabajo comprometido, el respeto, la construcción de consensos y el trabajo en equipo.

Autoridades del Colegio para el período 2026-2028

Presidente: Guillermo Aníbal Longhi (Mar del Plata)

Vicepresidente 1°: Maximiliano Molina (Morón)

Vicepresidente 2°: Haydée Sabina Podrez Yaniz (Lomas de Zamora)

Secretario de Gobierno: Francisco Eitel Barreto Peltzer (Dolores)

Secretaria de Asuntos Previsionales: Viviana Beatriz Martínez (San Martín)

Secretario de Aportes: Diego Daniel de San Pablo (Morón)

Secretaria de Relaciones Institucionales: Valeria Laura Pepe (La Plata)

Secretaria de Administración: María Florencia Peries (Pergamino)

Secretario de Informática y Comunicaciones: Carlos Agustín Sáenz (San Martín)

Tesorero: Fernando Gabriel Sánchez (Junín)

Protesorero: Guillermo Martín Álvarez (Nueve de Julio)

Consejeros electos

Gustavo Amadeo Arigós (San Isidro)

Marcos María Badillo (Tandil)

Emilio Eduardo Ballina Benites (La Plata)

Silvina Verónica Bento (Mar del Plata)

Gustavo Aníbal Bras (Bahía Blanca)

Juan Esteban Fal (Azul)

Mariana Graham (San Isidro)

Sebastián Lassalle (Necochea)

Ana Antonieta Lavecchia (San Isidro)

María del Pilar Llorens Rocha (Morón)

Bruno Maugeri (Trenque Lauquen)

Juan Matías Morrone (Mar del Plata)

Mauro Miguel Mujica (Mercedes)

Paola Julieta Pierri (San Martín)

María Alejandra Re (Lomas de Zamora)

Juan Ignacio Rodríguez (Bahía Blanca)

María Andrea Sánchez Negrete (San Nicolás)

Lorena Suanno (Bahía Blanca)

Susana Mabel Surace (La Plata)

Sebastián Vinagre (Lomas de Zamora)

Presidentes de las 17 delegaciones

Azul, Franco DE ZORZI

Bahía Blanca, Ariel Martín MORENO

Dolores, Cora María BARRETO PELTZER

Junín, Hernán ITOIZ

La Plata, María del Rosario BERTERRETCHE MATEOS

Lomas de Zamora, Gonzalo Matías VÁZQUEZ

Mar del Plata, Carlos Martín PAGNI

Mercedes, Luis Felipe BASANTA

Morón, Patricio Rodolfo VILLAMAYOR

Necochea, Andrea Fernanda SALVINI

Nueve de Julio, María Beatriz AGUIRRE

Pergamino, Esteban Horacio COLABELLA

San Isidro, Luis Eugenio MANASSERO VILAR

San Martín, Mariano Martín GUERRA

San Nicolás, Carlos Guillermo RÍOS

Tandil, Juan Manuel GARCÍA

Trenque Lauquen, María Cristina GARCÍA

Toma de juramento previa

Previamente, desde las 10, en la Sala de Sesiones del Consejo Directivo del Colegio, prestaron juramento los consejeros electos, los miembros del Comité Ejecutivo y los presidentes de Delegaciones, conforme lo establecido en el artículo 51, inciso V, del Reglamento Notarial vigente, para gobernar los destinos de la institución durante el período 2026-2028.