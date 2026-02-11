El gobierno informó que el canciller Pablo Quirno entregó una carta de invitación al Papa León XIV, firmada por el presidente Javier Milei, para que visite la República Argentina. Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto este miércoles por la mañana a través de sus redes sociales. “Esta iniciativa se inscribe en el excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede, que se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia en valores fundamentales", informaron a través de un comunicado. “El Canciller reafirmó la voluntad de la Argentina de continuar trabajando de manera conjunta con la Santa Sede en favor de la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”, agregaron. Hace unas semanas, el Arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, Vicente Bokalic Iglic, se reunió con el papa León XIV y afirmó que el Sumo Pontífice “está considerando en su agenda” visitar la Argentina. Bokalic Iglic mantuvo un encuentro en el Vaticano con el jefe de la Iglesia Católica durante media hora y allí fue cuando invitó al sucesor de Francisco a la Argentina. “El Santo Padre expresó su agrado por la invitación y manifestó que esta posibilidad está siendo considerada en su agenda”, se indicó en una nota difundida en las redes sociales de la Arquidiócesis de Santiago del Estero. Cabe recordar que en junio de 2025, el líder de la Santa Sede se encontró con el presidente Javier Milei en el Vaticano y confirmó que visitará la Argentina, aunque sin precisar una fecha.