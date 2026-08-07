Este viernes, 7 de agosto de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.1303 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.54%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.22 pesos y un mínimo de 17.2 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió -1.05% y en el último año acumula una caída de -8.47%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización empezó con vaivenes y terminó con cuatro jornadas consecutivas a la baja, cerrando con balance claramente negativo.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue de 3.81%, que es menor que la volatilidad anual de 7.43%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos 4 días se ha registrado un incremento en su valor. Este aumento sugiere un mayor interés en la moneda, reflejando un ambiente económico más optimista en comparación con los días anteriores.

Sin embargo, es importante observar cómo esta tendencia evoluciona en los próximos días, ya que puede ser influenciada por factores externos como políticas económicas o cambios en el mercado. Un seguimiento continuo de esta situación permitirá entender mejor el comportamiento del Dólar.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.