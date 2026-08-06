Luego de arribar a Montevideo el próximo viernes 6 de noviembre, la máxima autoridad de la Iglesia Católica se reunirá con el presidente Yamandú Orsi, en la que será la primera visita de un papa al país desde las realizadas por Juan Pablo II en 1987 y 1988.

Orsi había sido recibido en la mañana del viernes 17 de octubre de 2025 por el papa León XIV en el Vaticano, como parte de su visita oficial a Italia. El encuentro tuvo como ejes principales la promoción de la paz y la posibilidad de que se concrete una visita del pontífice a Uruguay.

Durante esa reunión, el mandatario le obsequió al papa una escultura de una paloma, obra del artista uruguayo Pablo Atchugarry, símbolo de la paz y del arte nacional.

La obra de arte quedó expuesta en el Cortile de San Dámaso, el patio principal del Palacio Apostólico en la ciudad del Vaticano, construido por orden del papa Nicolás V (1447-1455). Se trata de un lugar de importancia histórica y ceremonial, utilizado para recibir a dignatarios como jefes de Estado y embajadores.

“Ahí hay otro de los baluartes nuestros y de nuestra presencia en relación con las autoridades del Vaticano sobre lo que es para nosotros una verdad, que es la paz”, afirmó el canciller Mario Lubetkin durante la presentación oficial de la visita del pontífice.

La agenda del papa

Para el sábado 7 de noviembre se prevé que León XIV viaje al departamento de Paysandú para celebrar una misa a la mañana.

Ya de regreso a Montevideo tiene prevista una recorrida por la Cuenca de Casavalle, incluido el barrio Borro, una zona donde viven personas de muy escasos recursos que la Iglesia uruguaya considera prioritario y, por esa razón, se busca visibilizar el trabajo social que esta desarrolla en el lugar.

“Lo que tenemos claro es que queremos que el papa tenga en nuestros encuentros pastorales un encuentro con la realidad de la pobreza en Uruguay, pero sobre todo de lo que se hace en estos casos, que es muchísimo. Pensemos en todos los convenios que hay entre el Estado y la Iglesia, el Estado y las ONGs, con el fin de sacar adelante a tanta gente. Queremos que el papa conozca el trabajo de la Iglesia en muchos barrios”, explicó el cardenal Daniel Sturla.

Por otra parte, el cardenal Daniel Sturla señaló que si bien faltan afinar algunos detalles, está prevista una celebración pastoral en el Estadio Centenario.

El arzobispo de Montevideo -quien estuvo acompañado por el nuncio apostólico, Gianfranco Gallones y el canciller Lubetkin- destacó que la visita de León XIV coincidirá con la celebración de la fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres, madre y patrona de Uruguay.

“Este año cae justo el segundo domingo de noviembre, el día 8, y el papa irá a Florida. Ese va a ser el gran acontecimiento pastoral. Para nosotros es una coincidencia, una providencia”, explicó Sturla.

Además, se anunció que Milton Trópolis Severo, obispo de Maldonado-Minas y presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, fue designado coordinador general de la visita.

La segunda avanzada vaticana está prevista para el mes de septiembre, cuando se terminarán de definir los detalles de la agenda. Ya se encuentra activa la página web oficial del evento: papaleonuruguay.uy.